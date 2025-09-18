Dagens GVNR livepris er 1.2014 USD. Spor prisoppdateringer for GVNR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GVNR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GVNR livepris er 1.2014 USD. Spor prisoppdateringer for GVNR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GVNR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

GVNR Pris(GVNR)

1 GVNR til USD livepris:

$1.2014
$1.2014$1.2014
-0.34%1D
USD
GVNR (GVNR) Live prisdiagram
GVNR (GVNR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
24 timer lav
$ 1.2129
$ 1.2129$ 1.2129
24 timer høy

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.2129
$ 1.2129$ 1.2129

--
----

--
----

-0.12%

-0.33%

-1.79%

-1.79%

GVNR (GVNR) sanntidsprisen er $ 1.2014. I løpet av de siste 24 timene har GVNR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.2 og et toppnivå på $ 1.2129, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GVNR er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GVNR endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og -1.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GVNR (GVNR) Markedsinformasjon

$ 8.65M
$ 8.65M$ 8.65M

$ 97.53K
$ 97.53K$ 97.53K

$ 24.03M
$ 24.03M$ 24.03M

7.20M
7.20M 7.20M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på GVNR er $ 8.65M, med et 24-timers handelsvolum på $ 97.53K. Den sirkulerende forsyningen på GVNR er 7.20M, med en total tilgang på 20000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.03M.

GVNR (GVNR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GVNR for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.004099-0.33%
30 dager$ -0.3161-20.84%
60 dager$ -0.3236-21.22%
90 dager$ +0.8014+200.35%
GVNR Prisendring i dag

I dag registrerte GVNR en endring på $ -0.004099 (-0.33%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GVNR 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.3161 (-20.84%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GVNR 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GVNR en endring på $ -0.3236 (-21.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GVNR 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.8014+200.35% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GVNR (GVNR)?

Sjekk ut GVNR Prishistorikk-siden nå.

Hva er GVNR (GVNR)

GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation.

GVNR er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GVNR investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GVNR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GVNR på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GVNR kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GVNR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GVNR (GVNR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GVNR (GVNR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GVNR.

Sjekk GVNRprisprognosen nå!

GVNR (GVNR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GVNR (GVNR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GVNR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GVNR (GVNR)

Leter du etter hvordan du kjøperGVNR? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GVNR på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GVNR til lokale valutaer

GVNR Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GVNR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell GVNR nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om GVNR

Hvor mye er GVNR (GVNR) verdt i dag?
Live GVNR prisen i USD er 1.2014 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GVNR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GVNR til USD er $ 1.2014. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GVNR?
Markedsverdien for GVNR er $ 8.65M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GVNR?
Den sirkulerende forsyningen av GVNR er 7.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGVNR ?
GVNR oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GVNR?
GVNR så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til GVNR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GVNR er $ 97.53K USD.
Vil GVNR gå høyere i år?
GVNR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GVNR prisprognosen for en mer grundig analyse.
