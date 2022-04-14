Guru Network (GURU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Guru Network (GURU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Guru Network (GURU) Informasjon Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making. Offisiell nettside: https://www.gurunetwork.ai Teknisk dokument: https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258

Guru Network (GURU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Guru Network (GURU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 964.00K $ 964.00K $ 964.00K All-time high: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 All-Time Low: $ 0.000899371810489673 $ 0.000899371810489673 $ 0.000899371810489673 Nåværende pris: $ 0.000964 $ 0.000964 $ 0.000964 Lær mer om Guru Network (GURU) pris

Guru Network (GURU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Guru Network (GURU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GURU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GURU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GURUs tokenomics, kan du utforske GURU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GURU Interessert i å legge til Guru Network (GURU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GURU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Guru Network (GURU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GURU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GURU nå!

GURU prisforutsigelse Vil du vite hvor GURU kan være på vei? Vår GURU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GURU tokenets prisforutsigelse nå!

