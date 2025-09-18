Dagens Guru Network livepris er 0.00101 USD. Spor prisoppdateringer for GURU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GURU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Guru Network livepris er 0.00101 USD. Spor prisoppdateringer for GURU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GURU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Guru Network Pris(GURU)

$0.00101
$0.00101$0.00101
0.00%1D
Guru Network (GURU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:23:32 (UTC+8)

Guru Network (GURU) Prisinformasjon (USD)

$ 0.000993
$ 0.000993$ 0.000993
$ 0.001052
$ 0.001052$ 0.001052
$ 0.000993
$ 0.000993$ 0.000993

$ 0.001052
$ 0.001052$ 0.001052

$ 0.06316788883271543
$ 0.06316788883271543$ 0.06316788883271543

$ 0.000899371810489673
$ 0.000899371810489673$ 0.000899371810489673

0.00%

0.00%

+0.89%

+0.89%

Guru Network (GURU) sanntidsprisen er $ 0.00101. I løpet av de siste 24 timene har GURU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000993 og et toppnivå på $ 0.001052, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GURU er $ 0.06316788883271543, mens den rekordlave prisen er $ 0.000899371810489673.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GURU endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Guru Network (GURU) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.06K
$ 60.06K$ 60.06K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

Nåværende markedsverdi på Guru Network er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 60.06K. Den sirkulerende forsyningen på GURU er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01M.

Guru Network (GURU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Guru Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.000286-22.07%
60 dager$ -0.001095-52.02%
90 dager$ -0.001166-53.59%
Guru Network Prisendring i dag

I dag registrerte GURU en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Guru Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000286 (-22.07%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Guru Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GURU en endring på $ -0.001095 (-52.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Guru Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001166-53.59% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Guru Network (GURU)?

Sjekk ut Guru Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Guru Network (GURU)

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Guru Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Guru Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GURU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Guru Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Guru Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Guru Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Guru Network (GURU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Guru Network (GURU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Guru Network.

Sjekk Guru Networkprisprognosen nå!

Guru Network (GURU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Guru Network (GURU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GURU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Guru Network (GURU)

Leter du etter hvordan du kjøperGuru Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Guru Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GURU til lokale valutaer

Guru Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Guru Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Guru Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Guru Network

Hvor mye er Guru Network (GURU) verdt i dag?
Live GURU prisen i USD er 0.00101 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GURU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GURU til USD er $ 0.00101. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Guru Network?
Markedsverdien for GURU er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GURU?
Den sirkulerende forsyningen av GURU er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGURU ?
GURU oppnådde en ATH-pris på 0.06316788883271543 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GURU?
GURU så en ATL-pris på 0.000899371810489673 USD.
Hva er handelsvolumet til GURU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GURU er $ 60.06K USD.
Vil GURU gå høyere i år?
GURU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GURU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:23:32 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

