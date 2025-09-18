Hva er Guru Network (GURU)

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Guru Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Guru Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk GURU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Guru Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Guru Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Guru Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Guru Network (GURU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Guru Network (GURU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Guru Network.

Sjekk Guru Networkprisprognosen nå!

Guru Network (GURU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Guru Network (GURU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GURU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Guru Network (GURU)

Leter du etter hvordan du kjøperGuru Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Guru Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GURU til lokale valutaer

Prøv konverting

Guru Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Guru Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Guru Network Hvor mye er Guru Network (GURU) verdt i dag? Live GURU prisen i USD er 0.00101 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GURU-til-USD-pris? $ 0.00101 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GURU til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Guru Network? Markedsverdien for GURU er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GURU? Den sirkulerende forsyningen av GURU er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGURU ? GURU oppnådde en ATH-pris på 0.06316788883271543 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GURU? GURU så en ATL-pris på 0.000899371810489673 USD . Hva er handelsvolumet til GURU? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GURU er $ 60.06K USD . Vil GURU gå høyere i år? GURU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GURU prisprognosen for en mer grundig analyse.

Guru Network (GURU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?