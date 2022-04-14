GTC AI (GTCAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GTC AI (GTCAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GTC AI (GTCAI) Informasjon GTC AI is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform. Offisiell nettside: https://www.gtcai.net/ Teknisk dokument: https://docs.gtcai.net/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x43cb3324ed27b4207eb93cac76d354f821998158 Kjøp GTCAI nå!

GTC AI (GTCAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GTC AI (GTCAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 110.00K $ 110.00K $ 110.00K All-time high: $ 14.534 $ 14.534 $ 14.534 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.000011 $ 0.000011 $ 0.000011 Lær mer om GTC AI (GTCAI) pris

GTC AI (GTCAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GTC AI (GTCAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GTCAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GTCAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GTCAIs tokenomics, kan du utforske GTCAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GTCAI Interessert i å legge til GTC AI (GTCAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GTCAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GTCAI på MEXC nå!

GTC AI (GTCAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GTCAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GTCAI nå!

GTCAI prisforutsigelse Vil du vite hvor GTCAI kan være på vei? Vår GTCAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GTCAI tokenets prisforutsigelse nå!

