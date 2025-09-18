Dagens GTC AI livepris er 0.000009 USD. Spor prisoppdateringer for GTCAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GTCAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GTC AI livepris er 0.000009 USD. Spor prisoppdateringer for GTCAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GTCAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

GTC AI Pris(GTCAI)

$0.000009
-10.00%1D
GTC AI (GTCAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:10:29 (UTC+8)

GTC AI (GTCAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000008
24 timer lav
$ 0.00001
24 timer høy

$ 0.000008
$ 0.00001
--
--
0.00%

-10.00%

-83.34%

-83.34%

GTC AI (GTCAI) sanntidsprisen er $ 0.000009. I løpet av de siste 24 timene har GTCAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000008 og et toppnivå på $ 0.00001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GTCAI er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GTCAI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -10.00% over 24 timer og -83.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GTC AI (GTCAI) Markedsinformasjon

--
$ 54.05
$ 90.00K
--
10,000,000,000
ETH

Nåværende markedsverdi på GTC AI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.05. Den sirkulerende forsyningen på GTCAI er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 90.00K.

GTC AI (GTCAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GTC AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000001-10.00%
30 dager$ -0.000047-83.93%
60 dager$ -0.00004-81.64%
90 dager$ -0.000054-85.72%
GTC AI Prisendring i dag

I dag registrerte GTCAI en endring på $ -0.000001 (-10.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GTC AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000047 (-83.93%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GTC AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GTCAI en endring på $ -0.00004 (-81.64%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GTC AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000054-85.72% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GTC AI (GTCAI)?

Sjekk ut GTC AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er GTC AI (GTCAI)

GTC AI is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform.

GTC AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen ved å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GTC AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GTCAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GTC AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GTC AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GTC AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GTC AI (GTCAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GTC AI (GTCAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GTC AI.

Sjekk GTC AIprisprognosen nå!

GTC AI (GTCAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GTC AI (GTCAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GTCAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GTC AI (GTCAI)

Leter du etter hvordan du kjøperGTC AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GTC AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

GTCAI til lokale valutaer

1 GTC AI(GTCAI) til VND
0.236835
1 GTC AI(GTCAI) til AUD
A$0.00001359
1 GTC AI(GTCAI) til GBP
0.00000666
1 GTC AI(GTCAI) til EUR
0.00000765
1 GTC AI(GTCAI) til USD
$0.000009
1 GTC AI(GTCAI) til MYR
RM0.0000378
1 GTC AI(GTCAI) til TRY
0.00037215
1 GTC AI(GTCAI) til JPY
¥0.001323
1 GTC AI(GTCAI) til ARS
ARS$0.01327428
1 GTC AI(GTCAI) til RUB
0.0007488
1 GTC AI(GTCAI) til INR
0.00079281
1 GTC AI(GTCAI) til IDR
Rp0.14999994
1 GTC AI(GTCAI) til KRW
0.01256976
1 GTC AI(GTCAI) til PHP
0.00051354
1 GTC AI(GTCAI) til EGP
￡E.0.00043344
1 GTC AI(GTCAI) til BRL
R$0.00004788
1 GTC AI(GTCAI) til CAD
C$0.00001233
1 GTC AI(GTCAI) til BDT
0.00109566
1 GTC AI(GTCAI) til NGN
0.01345284
1 GTC AI(GTCAI) til COP
$0.03501945
1 GTC AI(GTCAI) til ZAR
R.0.00015615
1 GTC AI(GTCAI) til UAH
0.00037188
1 GTC AI(GTCAI) til TZS
T.Sh.0.02227716
1 GTC AI(GTCAI) til VES
Bs0.001467
1 GTC AI(GTCAI) til CLP
$0.008595
1 GTC AI(GTCAI) til PKR
Rs0.00255456
1 GTC AI(GTCAI) til KZT
0.00487269
1 GTC AI(GTCAI) til THB
฿0.00028656
1 GTC AI(GTCAI) til TWD
NT$0.00027198
1 GTC AI(GTCAI) til AED
د.إ0.00003303
1 GTC AI(GTCAI) til CHF
Fr0.00000711
1 GTC AI(GTCAI) til HKD
HK$0.00006993
1 GTC AI(GTCAI) til AMD
֏0.0034443
1 GTC AI(GTCAI) til MAD
.د.م0.00008118
1 GTC AI(GTCAI) til MXN
$0.00016515
1 GTC AI(GTCAI) til SAR
ريال0.00003375
1 GTC AI(GTCAI) til ETB
Br0.00129213
1 GTC AI(GTCAI) til KES
KSh0.00116262
1 GTC AI(GTCAI) til JOD
د.أ0.000006381
1 GTC AI(GTCAI) til PLN
0.00003258
1 GTC AI(GTCAI) til RON
лв0.00003879
1 GTC AI(GTCAI) til SEK
kr0.0000846
1 GTC AI(GTCAI) til BGN
лв0.00001494
1 GTC AI(GTCAI) til HUF
Ft0.00299097
1 GTC AI(GTCAI) til CZK
0.00018594
1 GTC AI(GTCAI) til KWD
د.ك0.000002745
1 GTC AI(GTCAI) til ILS
0.00002997
1 GTC AI(GTCAI) til BOB
Bs0.00006219
1 GTC AI(GTCAI) til AZN
0.0000153
1 GTC AI(GTCAI) til TJS
SM0.00008424
1 GTC AI(GTCAI) til GEL
0.0000243
1 GTC AI(GTCAI) til AOA
Kz0.00820413
1 GTC AI(GTCAI) til BHD
.د.ب0.000003393
1 GTC AI(GTCAI) til BMD
$0.000009
1 GTC AI(GTCAI) til DKK
kr0.00005706
1 GTC AI(GTCAI) til HNL
L0.00023589
1 GTC AI(GTCAI) til MUR
0.00040806
1 GTC AI(GTCAI) til NAD
$0.00015615
1 GTC AI(GTCAI) til NOK
kr0.00008937
1 GTC AI(GTCAI) til NZD
$0.0000153
1 GTC AI(GTCAI) til PAB
B/.0.000009
1 GTC AI(GTCAI) til PGK
K0.00003762
1 GTC AI(GTCAI) til QAR
ر.ق0.00003267
1 GTC AI(GTCAI) til RSD
дин.0.00089694
1 GTC AI(GTCAI) til UZS
soʻm0.11111103
1 GTC AI(GTCAI) til ALL
L0.00074214
1 GTC AI(GTCAI) til ANG
ƒ0.00001611
1 GTC AI(GTCAI) til AWG
ƒ0.0000162
1 GTC AI(GTCAI) til BBD
$0.000018
1 GTC AI(GTCAI) til BAM
KM0.00001494
1 GTC AI(GTCAI) til BIF
Fr0.026865
1 GTC AI(GTCAI) til BND
$0.00001152
1 GTC AI(GTCAI) til BSD
$0.000009
1 GTC AI(GTCAI) til JMD
$0.00144369
1 GTC AI(GTCAI) til KHR
0.03614454
1 GTC AI(GTCAI) til KMF
Fr0.003762
1 GTC AI(GTCAI) til LAK
0.19565217
1 GTC AI(GTCAI) til LKR
Rs0.00272232
1 GTC AI(GTCAI) til MDL
L0.0001485
1 GTC AI(GTCAI) til MGA
Ar0.03982293
1 GTC AI(GTCAI) til MOP
P0.00007209
1 GTC AI(GTCAI) til MVR
0.0001377
1 GTC AI(GTCAI) til MWK
MK0.01562499
1 GTC AI(GTCAI) til MZN
MT0.0005751
1 GTC AI(GTCAI) til NPR
Rs0.00126828
1 GTC AI(GTCAI) til PYG
0.064278
1 GTC AI(GTCAI) til RWF
Fr0.013041
1 GTC AI(GTCAI) til SBD
$0.0000738
1 GTC AI(GTCAI) til SCR
0.00013698
1 GTC AI(GTCAI) til SRD
$0.00034281
1 GTC AI(GTCAI) til SVC
$0.00007875
1 GTC AI(GTCAI) til SZL
L0.00015615
1 GTC AI(GTCAI) til TMT
m0.0000315
1 GTC AI(GTCAI) til TND
د.ت0.00002619
1 GTC AI(GTCAI) til TTD
$0.00006093
1 GTC AI(GTCAI) til UGX
Sh0.031572
1 GTC AI(GTCAI) til XAF
Fr0.005022
1 GTC AI(GTCAI) til XCD
$0.0000243
1 GTC AI(GTCAI) til XOF
Fr0.005022
1 GTC AI(GTCAI) til XPF
Fr0.000909
1 GTC AI(GTCAI) til BWP
P0.00011988
1 GTC AI(GTCAI) til BZD
$0.00001809
1 GTC AI(GTCAI) til CVE
$0.00084402
1 GTC AI(GTCAI) til DJF
Fr0.001602
1 GTC AI(GTCAI) til DOP
$0.00055818
1 GTC AI(GTCAI) til DZD
د.ج0.00116577
1 GTC AI(GTCAI) til FJD
$0.00002025
1 GTC AI(GTCAI) til GNF
Fr0.078255
1 GTC AI(GTCAI) til GTQ
Q0.00006894
1 GTC AI(GTCAI) til GYD
$0.00188361
1 GTC AI(GTCAI) til ISK
kr0.001089

GTC AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GTC AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell GTC AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om GTC AI

Hvor mye er GTC AI (GTCAI) verdt i dag?
Live GTCAI prisen i USD er 0.000009 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GTCAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GTCAI til USD er $ 0.000009. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GTC AI?
Markedsverdien for GTCAI er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GTCAI?
Den sirkulerende forsyningen av GTCAI er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGTCAI ?
GTCAI oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GTCAI?
GTCAI så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til GTCAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GTCAI er $ 54.05 USD.
Vil GTCAI gå høyere i år?
GTCAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GTCAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:10:29 (UTC+8)

GTC AI (GTCAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

