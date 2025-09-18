Dagens GTA VI livepris er 0.00000000000029 USD. Spor prisoppdateringer for GTAVI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GTAVI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GTA VI livepris er 0.00000000000029 USD. Spor prisoppdateringer for GTAVI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GTAVI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

GTA VI Logo

GTA VI Pris(GTAVI)

1 GTAVI til USD livepris:

$0.00000000000029
$0.00000000000029$0.00000000000029
0.00%1D
USD
GTA VI (GTAVI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:37:51 (UTC+8)

GTA VI (GTAVI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000000000029
$ 0.00000000000029$ 0.00000000000029
24 timer lav
$ 0.0000000000003
$ 0.0000000000003$ 0.0000000000003
24 timer høy

$ 0.00000000000029
$ 0.00000000000029$ 0.00000000000029

$ 0.0000000000003
$ 0.0000000000003$ 0.0000000000003

$ 0.000000000001980773
$ 0.000000000001980773$ 0.000000000001980773

$ 0.000000000000003947
$ 0.000000000000003947$ 0.000000000000003947

-3.34%

0.00%

+10.18%

+10.18%

GTA VI (GTAVI) sanntidsprisen er $ 0.00000000000029. I løpet av de siste 24 timene har GTAVI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000000000029 og et toppnivå på $ 0.0000000000003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GTAVI er $ 0.000000000001980773, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000000000003947.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GTAVI endret seg med -3.34% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +10.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GTA VI (GTAVI) Markedsinformasjon

No.7578

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 43.46
$ 43.46$ 43.46

$ 587.25K
$ 587.25K$ 587.25K

0.00
0.00 0.00

2,025,000,000,000,000,000
2,025,000,000,000,000,000 2,025,000,000,000,000,000

2,025,000,000,000,000,000
2,025,000,000,000,000,000 2,025,000,000,000,000,000

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på GTA VI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 43.46. Den sirkulerende forsyningen på GTAVI er 0.00, med en total tilgang på 2025000000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 587.25K.

GTA VI (GTAVI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GTA VI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0000000000000038-1.30%
60 dager$ -0.0000000000000459-13.67%
90 dager$ +0.0000000000000314+12.14%
GTA VI Prisendring i dag

I dag registrerte GTAVI en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GTA VI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000000000000038 (-1.30%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GTA VI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GTAVI en endring på $ -0.0000000000000459 (-13.67%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GTA VI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000000000000314+12.14% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GTA VI (GTAVI)?

Sjekk ut GTA VI Prishistorikk-siden nå.

Hva er GTA VI (GTAVI)

The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto.

GTA VI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GTA VI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GTAVI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GTA VI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GTA VI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GTA VI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GTA VI (GTAVI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GTA VI (GTAVI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GTA VI.

Sjekk GTA VIprisprognosen nå!

GTA VI (GTAVI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GTA VI (GTAVI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GTAVI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GTA VI (GTAVI)

Leter du etter hvordan du kjøperGTA VI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GTA VI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GTAVI til lokale valutaer

1 GTA VI(GTAVI) til VND
0.00000000763135
1 GTA VI(GTAVI) til AUD
A$0.0000000000004379
1 GTA VI(GTAVI) til GBP
0.0000000000002146
1 GTA VI(GTAVI) til EUR
0.0000000000002465
1 GTA VI(GTAVI) til USD
$0.00000000000029
1 GTA VI(GTAVI) til MYR
RM0.000000000001218
1 GTA VI(GTAVI) til TRY
0.0000000000120002
1 GTA VI(GTAVI) til JPY
¥0.00000000004263
1 GTA VI(GTAVI) til ARS
ARS$0.0000000004277268
1 GTA VI(GTAVI) til RUB
0.000000000024215
1 GTA VI(GTAVI) til INR
0.0000000000255461
1 GTA VI(GTAVI) til IDR
Rp0.0000000048333314
1 GTA VI(GTAVI) til KRW
0.0000000004050256
1 GTA VI(GTAVI) til PHP
0.0000000000165416
1 GTA VI(GTAVI) til EGP
￡E.0.0000000000139664
1 GTA VI(GTAVI) til BRL
R$0.0000000000015428
1 GTA VI(GTAVI) til CAD
C$0.0000000000003973
1 GTA VI(GTAVI) til BDT
0.0000000000353046
1 GTA VI(GTAVI) til NGN
0.0000000004334804
1 GTA VI(GTAVI) til COP
$0.0000000011284045
1 GTA VI(GTAVI) til ZAR
R.0.0000000000050257
1 GTA VI(GTAVI) til UAH
0.0000000000119828
1 GTA VI(GTAVI) til TZS
T.Sh.0.0000000007178196
1 GTA VI(GTAVI) til VES
Bs0.00000000004727
1 GTA VI(GTAVI) til CLP
$0.00000000027695
1 GTA VI(GTAVI) til PKR
Rs0.0000000000823136
1 GTA VI(GTAVI) til KZT
0.0000000001570089
1 GTA VI(GTAVI) til THB
฿0.0000000000092249
1 GTA VI(GTAVI) til TWD
NT$0.0000000000087638
1 GTA VI(GTAVI) til AED
د.إ0.0000000000010643
1 GTA VI(GTAVI) til CHF
Fr0.0000000000002291
1 GTA VI(GTAVI) til HKD
HK$0.0000000000022533
1 GTA VI(GTAVI) til AMD
֏0.000000000110983
1 GTA VI(GTAVI) til MAD
.د.م0.0000000000026158
1 GTA VI(GTAVI) til MXN
$0.0000000000053331
1 GTA VI(GTAVI) til SAR
ريال0.0000000000010875
1 GTA VI(GTAVI) til ETB
Br0.0000000000416353
1 GTA VI(GTAVI) til KES
KSh0.0000000000374622
1 GTA VI(GTAVI) til JOD
د.أ0.00000000000020561
1 GTA VI(GTAVI) til PLN
0.0000000000010498
1 GTA VI(GTAVI) til RON
лв0.0000000000012499
1 GTA VI(GTAVI) til SEK
kr0.0000000000027289
1 GTA VI(GTAVI) til BGN
лв0.0000000000004814
1 GTA VI(GTAVI) til HUF
Ft0.0000000000963757
1 GTA VI(GTAVI) til CZK
0.0000000000059914
1 GTA VI(GTAVI) til KWD
د.ك0.00000000000008845
1 GTA VI(GTAVI) til ILS
0.0000000000009657
1 GTA VI(GTAVI) til BOB
Bs0.0000000000020039
1 GTA VI(GTAVI) til AZN
0.000000000000493
1 GTA VI(GTAVI) til TJS
SM0.0000000000027144
1 GTA VI(GTAVI) til GEL
0.000000000000783
1 GTA VI(GTAVI) til AOA
Kz0.0000000002643553
1 GTA VI(GTAVI) til BHD
.د.ب0.00000000000010933
1 GTA VI(GTAVI) til BMD
$0.00000000000029
1 GTA VI(GTAVI) til DKK
kr0.0000000000018415
1 GTA VI(GTAVI) til HNL
L0.0000000000076009
1 GTA VI(GTAVI) til MUR
0.0000000000131486
1 GTA VI(GTAVI) til NAD
$0.0000000000050315
1 GTA VI(GTAVI) til NOK
kr0.0000000000028826
1 GTA VI(GTAVI) til NZD
$0.000000000000493
1 GTA VI(GTAVI) til PAB
B/.0.00000000000029
1 GTA VI(GTAVI) til PGK
K0.0000000000012122
1 GTA VI(GTAVI) til QAR
ر.ق0.0000000000010527
1 GTA VI(GTAVI) til RSD
дин.0.0000000000289188
1 GTA VI(GTAVI) til UZS
soʻm0.0000000035802443
1 GTA VI(GTAVI) til ALL
L0.0000000000239134
1 GTA VI(GTAVI) til ANG
ƒ0.0000000000005191
1 GTA VI(GTAVI) til AWG
ƒ0.000000000000522
1 GTA VI(GTAVI) til BBD
$0.00000000000058
1 GTA VI(GTAVI) til BAM
KM0.0000000000004814
1 GTA VI(GTAVI) til BIF
Fr0.00000000086565
1 GTA VI(GTAVI) til BND
$0.0000000000003712
1 GTA VI(GTAVI) til BSD
$0.00000000000029
1 GTA VI(GTAVI) til JMD
$0.0000000000465189
1 GTA VI(GTAVI) til KHR
0.0000000011646574
1 GTA VI(GTAVI) til KMF
Fr0.00000000012122
1 GTA VI(GTAVI) til LAK
0.0000000063043477
1 GTA VI(GTAVI) til LKR
Rs0.0000000000877192
1 GTA VI(GTAVI) til MDL
L0.000000000004785
1 GTA VI(GTAVI) til MGA
Ar0.0000000012831833
1 GTA VI(GTAVI) til MOP
P0.0000000000023229
1 GTA VI(GTAVI) til MVR
0.000000000004437
1 GTA VI(GTAVI) til MWK
MK0.0000000005034719
1 GTA VI(GTAVI) til MZN
MT0.000000000018531
1 GTA VI(GTAVI) til NPR
Rs0.0000000000408668
1 GTA VI(GTAVI) til PYG
0.00000000207118
1 GTA VI(GTAVI) til RWF
Fr0.00000000042021
1 GTA VI(GTAVI) til SBD
$0.000000000002378
1 GTA VI(GTAVI) til SCR
0.0000000000041557
1 GTA VI(GTAVI) til SRD
$0.0000000000110461
1 GTA VI(GTAVI) til SVC
$0.0000000000025375
1 GTA VI(GTAVI) til SZL
L0.0000000000050315
1 GTA VI(GTAVI) til TMT
m0.000000000001015
1 GTA VI(GTAVI) til TND
د.ت0.0000000000008439
1 GTA VI(GTAVI) til TTD
$0.0000000000019633
1 GTA VI(GTAVI) til UGX
Sh0.00000000101732
1 GTA VI(GTAVI) til XAF
Fr0.00000000016182
1 GTA VI(GTAVI) til XCD
$0.000000000000783
1 GTA VI(GTAVI) til XOF
Fr0.00000000016182
1 GTA VI(GTAVI) til XPF
Fr0.00000000002929
1 GTA VI(GTAVI) til BWP
P0.0000000000038628
1 GTA VI(GTAVI) til BZD
$0.0000000000005829
1 GTA VI(GTAVI) til CVE
$0.0000000000271962
1 GTA VI(GTAVI) til DJF
Fr0.00000000005133
1 GTA VI(GTAVI) til DOP
$0.0000000000179858
1 GTA VI(GTAVI) til DZD
د.ج0.0000000000375695
1 GTA VI(GTAVI) til FJD
$0.0000000000006525
1 GTA VI(GTAVI) til GNF
Fr0.00000000252155
1 GTA VI(GTAVI) til GTQ
Q0.0000000000022214
1 GTA VI(GTAVI) til GYD
$0.0000000000606941
1 GTA VI(GTAVI) til ISK
kr0.00000000003509

GTA VI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GTA VI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell GTA VI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om GTA VI

Hvor mye er GTA VI (GTAVI) verdt i dag?
Live GTAVI prisen i USD er 0.00000000000029 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GTAVI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GTAVI til USD er $ 0.00000000000029. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GTA VI?
Markedsverdien for GTAVI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GTAVI?
Den sirkulerende forsyningen av GTAVI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGTAVI ?
GTAVI oppnådde en ATH-pris på 0.000000000001980773 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GTAVI?
GTAVI så en ATL-pris på 0.000000000000003947 USD.
Hva er handelsvolumet til GTAVI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GTAVI er $ 43.46 USD.
Vil GTAVI gå høyere i år?
GTAVI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GTAVI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:37:51 (UTC+8)

GTA VI (GTAVI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

