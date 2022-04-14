GT Protocol (GTAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GT Protocol (GTAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GT Protocol (GTAI) Informasjon Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience. Offisiell nettside: https://gt-protocol.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/v/kz3gv/gt-protocol-pitch-deck Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x003d87d02A2A01E9E8a20f507C83E15DD83A33d1#code Kjøp GTAI nå!

GT Protocol (GTAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GT Protocol (GTAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M Total forsyning: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Sirkulerende forsyning: $ 60.11M $ 60.11M $ 60.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.02M $ 8.02M $ 8.02M All-time high: $ 5.51 $ 5.51 $ 5.51 All-Time Low: $ 0.08322454088028734 $ 0.08322454088028734 $ 0.08322454088028734 Nåværende pris: $ 0.10692 $ 0.10692 $ 0.10692 Lær mer om GT Protocol (GTAI) pris

GT Protocol (GTAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GT Protocol (GTAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GTAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GTAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GTAIs tokenomics, kan du utforske GTAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GTAI Interessert i å legge til GT Protocol (GTAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GTAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GTAI på MEXC nå!

GT Protocol (GTAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GTAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GTAI nå!

GTAI prisforutsigelse Vil du vite hvor GTAI kan være på vei? Vår GTAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GTAI tokenets prisforutsigelse nå!

