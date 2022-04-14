GameSwift (GSWIFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GameSwift (GSWIFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GameSwift (GSWIFT) Informasjon GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem. Offisiell nettside: https://gswift.community/ Teknisk dokument: https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c Kjøp GSWIFT nå!

GameSwift (GSWIFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GameSwift (GSWIFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Total forsyning: $ 771.11M $ 771.11M $ 771.11M Sirkulerende forsyning: $ 360.77M $ 360.77M $ 360.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.92M $ 7.92M $ 7.92M All-time high: $ 1.389 $ 1.389 $ 1.389 All-Time Low: $ 0.005539285387010958 $ 0.005539285387010958 $ 0.005539285387010958 Nåværende pris: $ 0.005671 $ 0.005671 $ 0.005671 Lær mer om GameSwift (GSWIFT) pris

GameSwift (GSWIFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GameSwift (GSWIFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GSWIFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GSWIFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GSWIFTs tokenomics, kan du utforske GSWIFT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GSWIFT Interessert i å legge til GameSwift (GSWIFT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GSWIFT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GSWIFT på MEXC nå!

GameSwift (GSWIFT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GSWIFT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GSWIFT nå!

GSWIFT prisforutsigelse Vil du vite hvor GSWIFT kan være på vei? Vår GSWIFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GSWIFT tokenets prisforutsigelse nå!

