ORBIT (GRIFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ORBIT (GRIFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ORBIT (GRIFT) Informasjon AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language. Offisiell nettside: https://www.orbitcryptoai.com/ Teknisk dokument: https://sphereone.notion.site/Surface-Area-d4883498ae5f41909e7fae69795645ad Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump Kjøp GRIFT nå!

ORBIT (GRIFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ORBIT (GRIFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.23M Total forsyning: $ 999.68M Sirkulerende forsyning: $ 999.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.23M All-time high: $ 0.198 All-Time Low: $ 0.000073183931858806 Nåværende pris: $ 0.003234 Lær mer om ORBIT (GRIFT) pris

ORBIT (GRIFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ORBIT (GRIFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRIFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRIFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRIFTs tokenomics, kan du utforske GRIFT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GRIFT Interessert i å legge til ORBIT (GRIFT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GRIFT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GRIFT på MEXC nå!

ORBIT (GRIFT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GRIFT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GRIFT nå!

GRIFT prisforutsigelse Vil du vite hvor GRIFT kan være på vei? Vår GRIFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GRIFT tokenets prisforutsigelse nå!

