ORBIT (GRIFT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i ORBIT (GRIFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
ORBIT (GRIFT) Informasjon

AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language.

Offisiell nettside:
https://www.orbitcryptoai.com/
Teknisk dokument:
https://sphereone.notion.site/Surface-Area-d4883498ae5f41909e7fae69795645ad
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump

ORBIT (GRIFT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ORBIT (GRIFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 3.23M
$ 3.23M
Total forsyning:
$ 999.68M
$ 999.68M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.68M
$ 999.68M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 3.23M
$ 3.23M
All-time high:
$ 0.198
$ 0.198
All-Time Low:
$ 0.000073183931858806
$ 0.000073183931858806
Nåværende pris:
$ 0.003234
$ 0.003234

ORBIT (GRIFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak ORBIT (GRIFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet GRIFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange GRIFT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår GRIFTs tokenomics, kan du utforske GRIFT tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.