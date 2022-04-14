Green Bitcoin (GREENBTC) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Green Bitcoin (GREENBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Green Bitcoin (GREENBTC) Informasjon

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Offisiell nettside:
https://greenbitcoin.xyz/
Teknisk dokument:
https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580

Green Bitcoin (GREENBTC) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Green Bitcoin (GREENBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total forsyning:
$ 20.81M
$ 20.81M$ 20.81M
Sirkulerende forsyning:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 643.18K
$ 643.18K$ 643.18K
All-time high:
$ 1.885
$ 1.885$ 1.885
All-Time Low:
$ 0.020483966617154122
$ 0.020483966617154122$ 0.020483966617154122
Nåværende pris:
$ 0.0309
$ 0.0309$ 0.0309

Green Bitcoin (GREENBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Green Bitcoin (GREENBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet GREENBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange GREENBTC tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår GREENBTCs tokenomics, kan du utforske GREENBTC tokenets livepris!

