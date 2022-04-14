Green Bitcoin (GREENBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Green Bitcoin (GREENBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Green Bitcoin (GREENBTC) Informasjon Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. Offisiell nettside: https://greenbitcoin.xyz/ Teknisk dokument: https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580

Green Bitcoin (GREENBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Green Bitcoin (GREENBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 643.18K $ 643.18K $ 643.18K All-time high: $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 All-Time Low: $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 Nåværende pris: $ 0.0309 $ 0.0309 $ 0.0309 Lær mer om Green Bitcoin (GREENBTC) pris

Green Bitcoin (GREENBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Green Bitcoin (GREENBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GREENBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GREENBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GREENBTCs tokenomics, kan du utforske GREENBTC tokenets livepris!

Green Bitcoin (GREENBTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GREENBTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

GREENBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor GREENBTC kan være på vei? Vår GREENBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

