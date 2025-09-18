Dagens Green Bitcoin livepris er 0.03114 USD. Spor prisoppdateringer for GREENBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GREENBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Green Bitcoin livepris er 0.03114 USD. Spor prisoppdateringer for GREENBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GREENBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Green Bitcoin Pris(GREENBTC)

$0.03114
+0.06%1D
+0.06%1D
Green Bitcoin (GREENBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:37:15 (UTC+8)

Green Bitcoin (GREENBTC) Prisinformasjon (USD)

$ 0.031
24 timer lav
$ 0.03149
24 timer høy
$ 0.031
$ 0.031$ 0.031

$ 0.03149
$ 0.03149$ 0.03149

$ 2.0171436131154548
$ 2.0171436131154548$ 2.0171436131154548

$ 0.020483966617154122
$ 0.020483966617154122$ 0.020483966617154122

Green Bitcoin (GREENBTC) sanntidsprisen er $ 0.03114. I løpet av de siste 24 timene har GREENBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.031 og et toppnivå på $ 0.03149, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GREENBTC er $ 2.0171436131154548, mens den rekordlave prisen er $ 0.020483966617154122.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GREENBTC endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og +0.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Green Bitcoin (GREENBTC) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 42.56K
$ 42.56K$ 42.56K

$ 648.18K
$ 648.18K$ 648.18K

0.00
0.00 0.00

20,814,999
20,814,999 20,814,999

20,814,999
20,814,999 20,814,999

Nåværende markedsverdi på Green Bitcoin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 42.56K. Den sirkulerende forsyningen på GREENBTC er 0.00, med en total tilgang på 20814999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 648.18K.

Green Bitcoin (GREENBTC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Green Bitcoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000187+0.06%
30 dager$ -0.00707-18.51%
60 dager$ -0.0007-2.20%
90 dager$ -0.03486-52.82%
Green Bitcoin Prisendring i dag

I dag registrerte GREENBTC en endring på $ +0.0000187 (+0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Green Bitcoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00707 (-18.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Green Bitcoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GREENBTC en endring på $ -0.0007 (-2.20%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Green Bitcoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.03486-52.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Green Bitcoin (GREENBTC)?

Sjekk ut Green Bitcoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Green Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Green Bitcoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Green Bitcoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GREENBTC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Green Bitcoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Green Bitcoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Green Bitcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Green Bitcoin (GREENBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Green Bitcoin (GREENBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Green Bitcoin.

Sjekk Green Bitcoinprisprognosen nå!

Green Bitcoin (GREENBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Green Bitcoin (GREENBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GREENBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Green Bitcoin (GREENBTC)

Leter du etter hvordan du kjøperGreen Bitcoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Green Bitcoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GREENBTC til lokale valutaer

1 Green Bitcoin(GREENBTC) til VND
819.4491
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til AUD
A$0.0470214
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til GBP
0.0230436
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til EUR
0.026469
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til USD
$0.03114
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til MYR
RM0.130788
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til TRY
1.2885732
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til JPY
¥4.57758
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til ARS
ARS$45.9290088
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til RUB
2.60019
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til INR
2.7431226
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til IDR
Rp518.9997924
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til KRW
43.4913696
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til PHP
1.7762256
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til EGP
￡E.1.4997024
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BRL
R$0.1656648
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til CAD
C$0.0426618
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BDT
3.7909836
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til NGN
46.5468264
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til COP
$121.167297
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til ZAR
R.0.5396562
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til UAH
1.2867048
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til TZS
T.Sh.77.0789736
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til VES
Bs5.07582
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til CLP
$29.7387
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til PKR
Rs8.8387776
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til KZT
16.8595074
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til THB
฿0.9905634
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til TWD
NT$0.9410508
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til AED
د.إ0.1142838
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til CHF
Fr0.0246006
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til HKD
HK$0.2419578
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til AMD
֏11.917278
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til MAD
.د.م0.2808828
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til MXN
$0.5726646
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til SAR
ريال0.116775
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til ETB
Br4.4707698
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til KES
KSh4.0226652
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til JOD
د.أ0.02207826
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til PLN
0.1127268
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til RON
лв0.1342134
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til SEK
kr0.2930274
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BGN
лв0.0516924
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til HUF
Ft10.3487562
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til CZK
0.6433524
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til KWD
د.ك0.0094977
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til ILS
0.1036962
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BOB
Bs0.2151774
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til AZN
0.052938
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til TJS
SM0.2914704
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til GEL
0.084078
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til AOA
Kz28.3862898
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BHD
.د.ب0.01173978
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BMD
$0.03114
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til DKK
kr0.197739
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til HNL
L0.8161794
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til MUR
1.4118876
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til NAD
$0.540279
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til NOK
kr0.3095316
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til NZD
$0.052938
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til PAB
B/.0.03114
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til PGK
K0.1301652
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til QAR
ر.ق0.1130382
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til RSD
дин.3.1052808
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til UZS
soʻm384.4441638
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til ALL
L2.5678044
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til ANG
ƒ0.0557406
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til AWG
ƒ0.056052
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BBD
$0.06228
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BAM
KM0.0516924
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BIF
Fr92.9529
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BND
$0.0398592
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BSD
$0.03114
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til JMD
$4.9951674
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til KHR
125.0601084
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til KMF
Fr13.01652
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til LAK
676.9565082
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til LKR
Rs9.4192272
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til MDL
L0.51381
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til MGA
Ar137.7873378
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til MOP
P0.2494314
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til MVR
0.476442
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til MWK
MK54.0624654
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til MZN
MT1.989846
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til NPR
Rs4.3882488
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til PYG
222.40188
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til RWF
Fr45.12186
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til SBD
$0.255348
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til SCR
0.4462362
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til SRD
$1.1861226
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til SVC
$0.272475
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til SZL
L0.540279
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til TMT
m0.10899
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til TND
د.ت0.0906174
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til TTD
$0.2108178
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til UGX
Sh109.23912
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til XAF
Fr17.37612
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til XCD
$0.084078
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til XOF
Fr17.37612
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til XPF
Fr3.14514
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BWP
P0.4147848
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til BZD
$0.0625914
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til CVE
$2.9203092
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til DJF
Fr5.51178
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til DOP
$1.9313028
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til DZD
د.ج4.034187
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til FJD
$0.070065
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til GNF
Fr270.7623
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til GTQ
Q0.2385324
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til GYD
$6.5172906
1 Green Bitcoin(GREENBTC) til ISK
kr3.76794

Green Bitcoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Green Bitcoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Green Bitcoin

Hvor mye er Green Bitcoin (GREENBTC) verdt i dag?
Live GREENBTC prisen i USD er 0.03114 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GREENBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GREENBTC til USD er $ 0.03114. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Green Bitcoin?
Markedsverdien for GREENBTC er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GREENBTC?
Den sirkulerende forsyningen av GREENBTC er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGREENBTC ?
GREENBTC oppnådde en ATH-pris på 2.0171436131154548 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GREENBTC?
GREENBTC så en ATL-pris på 0.020483966617154122 USD.
Hva er handelsvolumet til GREENBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GREENBTC er $ 42.56K USD.
Vil GREENBTC gå høyere i år?
GREENBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GREENBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:37:15 (UTC+8)

Green Bitcoin (GREENBTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GREENBTC-til-USD-kalkulator

GREENBTC
GREENBTC
USD
USD

1 GREENBTC = 0.03114 USD

Handle GREENBTC

GREENBTCUSDT
$0.03114
$0.03114$0.03114
+0.06%

