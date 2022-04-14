Grand Base (GRAND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Grand Base (GRAND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Grand Base (GRAND) Informasjon GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset. Offisiell nettside: https://grandbase.io/ Teknisk dokument: https://docs.grandbase.io/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x2aF864fb54b55900Cd58d19c7102d9e4FA8D84a3 Kjøp GRAND nå!

Grand Base (GRAND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Grand Base (GRAND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.90M $ 14.90M $ 14.90M All-time high: $ 4.733 $ 4.733 $ 4.733 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.298 $ 0.298 $ 0.298 Lær mer om Grand Base (GRAND) pris

Grand Base (GRAND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Grand Base (GRAND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRAND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRAND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRANDs tokenomics, kan du utforske GRAND tokenets livepris!

Grand Base (GRAND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GRAND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GRAND nå!

GRAND prisforutsigelse Vil du vite hvor GRAND kan være på vei? Vår GRAND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GRAND tokenets prisforutsigelse nå!

