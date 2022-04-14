GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GRAM Ecosystem (GRAMPUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Informasjon GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies. Offisiell nettside: https://gram.voyage Teknisk dokument: https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51 Kjøp GRAMPUS nå!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GRAM Ecosystem (GRAMPUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M All-time high: $ 0.03283 $ 0.03283 $ 0.03283 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.001264 $ 0.001264 $ 0.001264 Lær mer om GRAM Ecosystem (GRAMPUS) pris

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GRAM Ecosystem (GRAMPUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRAMPUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRAMPUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRAMPUSs tokenomics, kan du utforske GRAMPUS tokenets livepris!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GRAMPUS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GRAMPUS nå!

