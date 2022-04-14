GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i GRAM Ecosystem (GRAMPUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Informasjon

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

Offisiell nettside:
https://gram.voyage
Teknisk dokument:
https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage
Blokkutforsker:
https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GRAM Ecosystem (GRAMPUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
All-time high:
$ 0.03283
$ 0.03283$ 0.03283
All-Time Low:
Nåværende pris:
$ 0.001264
$ 0.001264$ 0.001264

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak GRAM Ecosystem (GRAMPUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet GRAMPUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange GRAMPUS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår GRAMPUSs tokenomics, kan du utforske GRAMPUS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GRAMPUS

Interessert i å legge til GRAM Ecosystem (GRAMPUS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GRAMPUS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til GRAMPUS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

GRAMPUS prisforutsigelse

Vil du vite hvor GRAMPUS kan være på vei? Vår GRAMPUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.