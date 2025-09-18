Dagens GRAM Ecosystem livepris er 0.001278 USD. Spor prisoppdateringer for GRAMPUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRAMPUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GRAM Ecosystem livepris er 0.001278 USD. Spor prisoppdateringer for GRAMPUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRAMPUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

GRAM Ecosystem Logo

GRAM Ecosystem Pris(GRAMPUS)

$0.001277
$0.001277$0.001277
-0.62%1D
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:54:02 (UTC+8)

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Prisinformasjon (USD)

$ 0.001269
$ 0.001269$ 0.001269
$ 0.001306
$ 0.001306$ 0.001306
$ 0.001269
$ 0.001269$ 0.001269

$ 0.001306
$ 0.001306$ 0.001306

-0.24%

-0.62%

-0.70%

-0.70%

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) sanntidsprisen er $ 0.001278. I løpet av de siste 24 timene har GRAMPUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001269 og et toppnivå på $ 0.001306, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRAMPUS er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRAMPUS endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -0.62% over 24 timer og -0.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Markedsinformasjon

$ 65.27K
$ 65.27K$ 65.27K

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Nåværende markedsverdi på GRAM Ecosystem er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 65.27K. Den sirkulerende forsyningen på GRAMPUS er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.28M.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GRAM Ecosystem for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000797-0.62%
30 dager$ +0.000022+1.75%
60 dager$ -0.001234-49.13%
90 dager$ +0.000292+29.61%
GRAM Ecosystem Prisendring i dag

I dag registrerte GRAMPUS en endring på $ -0.00000797 (-0.62%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GRAM Ecosystem 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000022 (+1.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GRAM Ecosystem 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GRAMPUS en endring på $ -0.001234 (-49.13%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GRAM Ecosystem 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000292+29.61% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GRAM Ecosystem (GRAMPUS)?

Sjekk ut GRAM Ecosystem Prishistorikk-siden nå.

Hva er GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

GRAM Ecosystem er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GRAM Ecosystem investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GRAMPUS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GRAM Ecosystem på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GRAM Ecosystem kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GRAM Ecosystem Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GRAM Ecosystem (GRAMPUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GRAM Ecosystem (GRAMPUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GRAM Ecosystem.

Sjekk GRAM Ecosystemprisprognosen nå!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GRAM Ecosystem (GRAMPUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRAMPUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Leter du etter hvordan du kjøperGRAM Ecosystem? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GRAM Ecosystem på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GRAMPUS til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av GRAM Ecosystem, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell GRAM Ecosystem nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om GRAM Ecosystem

Hvor mye er GRAM Ecosystem (GRAMPUS) verdt i dag?
Live GRAMPUS prisen i USD er 0.001278 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GRAMPUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GRAMPUS til USD er $ 0.001278. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GRAM Ecosystem?
Markedsverdien for GRAMPUS er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GRAMPUS?
Den sirkulerende forsyningen av GRAMPUS er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRAMPUS ?
GRAMPUS oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GRAMPUS?
GRAMPUS så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til GRAMPUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRAMPUS er $ 65.27K USD.
Vil GRAMPUS gå høyere i år?
GRAMPUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRAMPUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:54:02 (UTC+8)

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

