Hva er GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GRAM Ecosystem (GRAMPUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRAMPUS tokenets omfattende tokenomics nå!

GRAMPUS til lokale valutaer

Prøv konverting

GRAM Ecosystem Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GRAM Ecosystem, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om GRAM Ecosystem Hvor mye er GRAM Ecosystem (GRAMPUS) verdt i dag? Live GRAMPUS prisen i USD er 0.001278 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GRAMPUS-til-USD-pris? $ 0.001278 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GRAMPUS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for GRAM Ecosystem? Markedsverdien for GRAMPUS er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GRAMPUS? Den sirkulerende forsyningen av GRAMPUS er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRAMPUS ? GRAMPUS oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GRAMPUS? GRAMPUS så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til GRAMPUS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRAMPUS er $ 65.27K USD . Vil GRAMPUS gå høyere i år? GRAMPUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRAMPUS prisprognosen for en mer grundig analyse.

