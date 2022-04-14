Grafi (GRAFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Grafi (GRAFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Grafi (GRAFI) Informasjon Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI. Offisiell nettside: https://grafilab.io/home Teknisk dokument: https://docs.grafilab.io/home Blokkutforsker: https://solscan.io/token/EJSPkGUWsSAfGWBe9rCiaSusbUQuVmFmvGVvwy6qyX1d Kjøp GRAFI nå!

Grafi (GRAFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Grafi (GRAFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M All-time high: $ 0.04143 $ 0.04143 $ 0.04143 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.004344 $ 0.004344 $ 0.004344 Lær mer om Grafi (GRAFI) pris

Grafi (GRAFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Grafi (GRAFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRAFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRAFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRAFIs tokenomics, kan du utforske GRAFI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GRAFI Interessert i å legge til Grafi (GRAFI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GRAFI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GRAFI på MEXC nå!

Grafi (GRAFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GRAFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GRAFI nå!

GRAFI prisforutsigelse Vil du vite hvor GRAFI kan være på vei? Vår GRAFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GRAFI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!