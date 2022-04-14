GuildQB (GQB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GuildQB (GQB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GuildQB (GQB) Informasjon GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry. Offisiell nettside: https://guildqb.com/ Teknisk dokument: https://guildqb.gitbook.io/guildqb-wp-v1.1 Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xE319519d910E733098fb559c2B10Cb70ED854603 Kjøp GQB nå!

GuildQB (GQB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GuildQB (GQB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M All-time high: $ 0.038 $ 0.038 $ 0.038 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 Lær mer om GuildQB (GQB) pris

GuildQB (GQB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GuildQB (GQB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GQB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GQB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GQBs tokenomics, kan du utforske GQB tokenets livepris!

