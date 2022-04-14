Outer Ring MMO (GQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Outer Ring MMO (GQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Outer Ring MMO (GQ) Informasjon Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project. Offisiell nettside: https://blinkgalaxy.com Teknisk dokument: https://docs.blinkgalaxy.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808 Kjøp GQ nå!

Outer Ring MMO (GQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Outer Ring MMO (GQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 312.10K $ 312.10K $ 312.10K Total forsyning: $ 6.01B $ 6.01B $ 6.01B Sirkulerende forsyning: $ 5.93B $ 5.93B $ 5.93B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 526.00K $ 526.00K $ 526.00K All-time high: $ 0.0096 $ 0.0096 $ 0.0096 All-Time Low: $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 Nåværende pris: $ 0.0000526 $ 0.0000526 $ 0.0000526 Lær mer om Outer Ring MMO (GQ) pris

Outer Ring MMO (GQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Outer Ring MMO (GQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GQs tokenomics, kan du utforske GQ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GQ Interessert i å legge til Outer Ring MMO (GQ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GQ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GQ på MEXC nå!

Outer Ring MMO (GQ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GQ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GQ nå!

GQ prisforutsigelse Vil du vite hvor GQ kan være på vei? Vår GQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GQ tokenets prisforutsigelse nå!

