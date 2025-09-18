Dagens Outer Ring MMO livepris er 0.0000503 USD. Spor prisoppdateringer for GQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Outer Ring MMO livepris er 0.0000503 USD. Spor prisoppdateringer for GQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Outer Ring MMO Logo

Outer Ring MMO Pris(GQ)

1 GQ til USD livepris:

+2.86%1D
USD
Outer Ring MMO (GQ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:36:44 (UTC+8)

Outer Ring MMO (GQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+2.86%

+2.86%

-4.92%

-4.92%

Outer Ring MMO (GQ) sanntidsprisen er $ 0.0000503. I løpet av de siste 24 timene har GQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000487 og et toppnivå på $ 0.0000503, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GQ er $ 0.08876742060886081, mens den rekordlave prisen er $ 0.000042983445306248.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GQ endret seg med +2.86% i løpet av den siste timen, +2.86% over 24 timer og -4.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Outer Ring MMO (GQ) Markedsinformasjon

No.2757

59.33%

BSC

Nåværende markedsverdi på Outer Ring MMO er $ 298.45K, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.76. Den sirkulerende forsyningen på GQ er 5.93B, med en total tilgang på 6010333038. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 503.00K.

Outer Ring MMO (GQ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Outer Ring MMO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000001399+2.86%
30 dager$ -0.0000371-42.45%
60 dager$ -0.0000351-41.11%
90 dager$ -0.0000248-33.03%
Outer Ring MMO Prisendring i dag

I dag registrerte GQ en endring på $ +0.000001399 (+2.86%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Outer Ring MMO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000371 (-42.45%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Outer Ring MMO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GQ en endring på $ -0.0000351 (-41.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Outer Ring MMO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000248-33.03% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Outer Ring MMO (GQ)?

Sjekk ut Outer Ring MMO Prishistorikk-siden nå.

Hva er Outer Ring MMO (GQ)

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Outer Ring MMO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Outer Ring MMO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GQ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Outer Ring MMO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Outer Ring MMO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Outer Ring MMO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Outer Ring MMO (GQ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Outer Ring MMO (GQ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Outer Ring MMO.

Sjekk Outer Ring MMOprisprognosen nå!

Outer Ring MMO (GQ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Outer Ring MMO (GQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GQ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Outer Ring MMO (GQ)

Leter du etter hvordan du kjøperOuter Ring MMO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Outer Ring MMO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GQ til lokale valutaer

Outer Ring MMO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Outer Ring MMO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Outer Ring MMO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Outer Ring MMO

Hvor mye er Outer Ring MMO (GQ) verdt i dag?
Live GQ prisen i USD er 0.0000503 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GQ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GQ til USD er $ 0.0000503. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Outer Ring MMO?
Markedsverdien for GQ er $ 298.45K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GQ?
Den sirkulerende forsyningen av GQ er 5.93B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGQ ?
GQ oppnådde en ATH-pris på 0.08876742060886081 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GQ?
GQ så en ATL-pris på 0.000042983445306248 USD.
Hva er handelsvolumet til GQ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GQ er $ 7.76 USD.
Vil GQ gå høyere i år?
GQ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GQ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:36:44 (UTC+8)

Outer Ring MMO (GQ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GQ-til-USD-kalkulator

Beløp

GQ
GQ
USD
USD

1 GQ = 0.0000503 USD

Handle GQ

GQUSDT
$0.0000503
$0.0000503$0.0000503
+2.86%

