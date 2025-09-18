Hva er Outer Ring MMO (GQ)

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Hva er markedsverdien for Outer Ring MMO? Markedsverdien for GQ er $ 298.45K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GQ? Den sirkulerende forsyningen av GQ er 5.93B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGQ ? GQ oppnådde en ATH-pris på 0.08876742060886081 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GQ? GQ så en ATL-pris på 0.000042983445306248 USD . Hva er handelsvolumet til GQ? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GQ er $ 7.76 USD .

