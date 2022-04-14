GPT Wars (GPTW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GPT Wars (GPTW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GPT Wars (GPTW) Informasjon GPT Wars revolutionizes GameFi by integrating AI Agents into a AAA FPS shooter game, enabling players to create and earn with their Autonomous AI Players (AIP). Offisiell nettside: https://gptwars.ai Teknisk dokument: https://whitepaper.gptwars.ai/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x0171ae9879C7FBCf3071B149bB4F2130daEF7457 Kjøp GPTW nå!

GPT Wars (GPTW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GPT Wars (GPTW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.90K $ 34.90K $ 34.90K All-time high: $ 0.0234 $ 0.0234 $ 0.0234 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0000349 $ 0.0000349 $ 0.0000349 Lær mer om GPT Wars (GPTW) pris

GPT Wars (GPTW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GPT Wars (GPTW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GPTW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GPTW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GPTWs tokenomics, kan du utforske GPTW tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GPTW Interessert i å legge til GPT Wars (GPTW) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GPTW, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GPTW på MEXC nå!

GPT Wars (GPTW) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GPTW hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GPTW nå!

GPTW prisforutsigelse Vil du vite hvor GPTW kan være på vei? Vår GPTW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GPTW tokenets prisforutsigelse nå!

