Sanntids GPTON (GPTON) pris i dag er $ 0.00159, med en 3.26% endring de siste 24 timene. Nåværende GPTON til USD konverteringssats er $ 0.00159 per GPTON.

GPTON rangerer for tiden som #4053 etter markedsverdi på $ 1.59M, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M GPTON. I løpet av de siste 24 timene GPTON har den blitt handlet mellom $ 0.00135(laveste) og $ 0.00181 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04540726520022076, mens tidenes laveste notering var $ 0.024354338596202823.

Kortsiktig har GPTON beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -87.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 24.15K.

Rangering No.4053 Markedsverdi $ 1.59M Volum (24 timer) $ 24.15K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.59M Opplagsforsyning 1000.00M Maksimal forsyning 999,999,933 Total forsyning 999,999,933 Opplagsforsyning 100.00% Utstedelsesdato 2025-07-19 00:00:00 Utstedelsespris $ 0.00099 Offentlig blokkjede TONCOIN

Nåværende markedsverdi på GPTON er $ 1.59M, med et 24-timers handelsvolum på $ 24.15K. Den sirkulerende forsyningen på GPTON er 1000.00M, med en total tilgang på 999999933. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.59M.