Got Guaranteed (GOTG) Informasjon GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution. Offisiell nettside: https://gotg.world/ Teknisk dokument: https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d Kjøp GOTG nå!

Got Guaranteed (GOTG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Got Guaranteed (GOTG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.28M $ 8.28M $ 8.28M All-time high: $ 15 $ 15 $ 15 All-Time Low: $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 Nåværende pris: $ 0.0046 $ 0.0046 $ 0.0046 Lær mer om Got Guaranteed (GOTG) pris

Got Guaranteed (GOTG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Got Guaranteed (GOTG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOTG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOTG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOTGs tokenomics, kan du utforske GOTG tokenets livepris!

Got Guaranteed (GOTG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GOTG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GOTG nå!

GOTG prisforutsigelse Vil du vite hvor GOTG kan være på vei? Vår GOTG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOTG tokenets prisforutsigelse nå!

