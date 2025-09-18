Dagens Got Guaranteed livepris er 0.004458 USD. Spor prisoppdateringer for GOTG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOTG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Got Guaranteed livepris er 0.004458 USD. Spor prisoppdateringer for GOTG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOTG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Got Guaranteed Logo

Got Guaranteed Pris(GOTG)

1 GOTG til USD livepris:

$0.004458
0.00%1D
USD
Got Guaranteed (GOTG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:53:48 (UTC+8)

Got Guaranteed (GOTG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.004202
24 timer lav
$ 0.00539
24 timer høy

$ 0.004202
$ 0.00539
$ 13.431504999775767
$ 0.000749738824703273
0.00%

0.00%

-4.34%

-4.34%

Got Guaranteed (GOTG) sanntidsprisen er $ 0.004458. I løpet av de siste 24 timene har GOTG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004202 og et toppnivå på $ 0.00539, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOTG er $ 13.431504999775767, mens den rekordlave prisen er $ 0.000749738824703273.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOTG endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -4.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Got Guaranteed (GOTG) Markedsinformasjon

No.7512

$ 0.00
$ 3.02K
$ 8.02M
0.00
1,800,000,000
1,800,000,000
0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Got Guaranteed er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.02K. Den sirkulerende forsyningen på GOTG er 0.00, med en total tilgang på 1800000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.02M.

Got Guaranteed (GOTG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Got Guaranteed for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.000327+7.91%
60 dager$ +0.000756+20.42%
90 dager$ +0.001512+51.32%
Got Guaranteed Prisendring i dag

I dag registrerte GOTG en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Got Guaranteed 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000327 (+7.91%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Got Guaranteed 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GOTG en endring på $ +0.000756 (+20.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Got Guaranteed 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001512+51.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Got Guaranteed (GOTG)?

Sjekk ut Got Guaranteed Prishistorikk-siden nå.

Hva er Got Guaranteed (GOTG)

GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.

Got Guaranteed er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Got Guaranteed investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GOTG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Got Guaranteed på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Got Guaranteed kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Got Guaranteed Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Got Guaranteed (GOTG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Got Guaranteed (GOTG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Got Guaranteed.

Sjekk Got Guaranteedprisprognosen nå!

Got Guaranteed (GOTG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Got Guaranteed (GOTG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOTG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Got Guaranteed (GOTG)

Leter du etter hvordan du kjøperGot Guaranteed? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Got Guaranteed på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GOTG til lokale valutaer

1 Got Guaranteed(GOTG) til VND
117.31227
1 Got Guaranteed(GOTG) til AUD
A$0.00673158
1 Got Guaranteed(GOTG) til GBP
0.00329892
1 Got Guaranteed(GOTG) til EUR
0.0037893
1 Got Guaranteed(GOTG) til USD
$0.004458
1 Got Guaranteed(GOTG) til MYR
RM0.0187236
1 Got Guaranteed(GOTG) til TRY
0.18447204
1 Got Guaranteed(GOTG) til JPY
¥0.655326
1 Got Guaranteed(GOTG) til ARS
ARS$6.57519336
1 Got Guaranteed(GOTG) til RUB
0.37219842
1 Got Guaranteed(GOTG) til INR
0.39270522
1 Got Guaranteed(GOTG) til IDR
Rp74.29997028
1 Got Guaranteed(GOTG) til KRW
6.22622112
1 Got Guaranteed(GOTG) til PHP
0.25437348
1 Got Guaranteed(GOTG) til EGP
￡E.0.21474186
1 Got Guaranteed(GOTG) til BRL
R$0.02371656
1 Got Guaranteed(GOTG) til CAD
C$0.00610746
1 Got Guaranteed(GOTG) til BDT
0.54271692
1 Got Guaranteed(GOTG) til NGN
6.66364008
1 Got Guaranteed(GOTG) til COP
$17.4140625
1 Got Guaranteed(GOTG) til ZAR
R.0.07725714
1 Got Guaranteed(GOTG) til UAH
0.18420456
1 Got Guaranteed(GOTG) til TZS
T.Sh.11.03461992
1 Got Guaranteed(GOTG) til VES
Bs0.726654
1 Got Guaranteed(GOTG) til CLP
$4.25739
1 Got Guaranteed(GOTG) til PKR
Rs1.26535872
1 Got Guaranteed(GOTG) til KZT
2.41360578
1 Got Guaranteed(GOTG) til THB
฿0.1417644
1 Got Guaranteed(GOTG) til TWD
NT$0.13476534
1 Got Guaranteed(GOTG) til AED
د.إ0.01636086
1 Got Guaranteed(GOTG) til CHF
Fr0.00352182
1 Got Guaranteed(GOTG) til HKD
HK$0.03463866
1 Got Guaranteed(GOTG) til AMD
֏1.7060766
1 Got Guaranteed(GOTG) til MAD
.د.م0.04021116
1 Got Guaranteed(GOTG) til MXN
$0.08198262
1 Got Guaranteed(GOTG) til SAR
ريال0.0167175
1 Got Guaranteed(GOTG) til ETB
Br0.64003506
1 Got Guaranteed(GOTG) til KES
KSh0.57588444
1 Got Guaranteed(GOTG) til JOD
د.أ0.003160722
1 Got Guaranteed(GOTG) til PLN
0.01613796
1 Got Guaranteed(GOTG) til RON
лв0.01921398
1 Got Guaranteed(GOTG) til SEK
kr0.04194978
1 Got Guaranteed(GOTG) til BGN
лв0.00740028
1 Got Guaranteed(GOTG) til HUF
Ft1.48103676
1 Got Guaranteed(GOTG) til CZK
0.09214686
1 Got Guaranteed(GOTG) til KWD
د.ك0.00135969
1 Got Guaranteed(GOTG) til ILS
0.01484514
1 Got Guaranteed(GOTG) til BOB
Bs0.03080478
1 Got Guaranteed(GOTG) til AZN
0.0075786
1 Got Guaranteed(GOTG) til TJS
SM0.04172688
1 Got Guaranteed(GOTG) til GEL
0.0120366
1 Got Guaranteed(GOTG) til AOA
Kz4.06377906
1 Got Guaranteed(GOTG) til BHD
.د.ب0.001680666
1 Got Guaranteed(GOTG) til BMD
$0.004458
1 Got Guaranteed(GOTG) til DKK
kr0.0283083
1 Got Guaranteed(GOTG) til HNL
L0.11684418
1 Got Guaranteed(GOTG) til MUR
0.20212572
1 Got Guaranteed(GOTG) til NAD
$0.0773463
1 Got Guaranteed(GOTG) til NOK
kr0.04431252
1 Got Guaranteed(GOTG) til NZD
$0.0075786
1 Got Guaranteed(GOTG) til PAB
B/.0.004458
1 Got Guaranteed(GOTG) til PGK
K0.01863444
1 Got Guaranteed(GOTG) til QAR
ر.ق0.01618254
1 Got Guaranteed(GOTG) til RSD
дин.0.44455176
1 Got Guaranteed(GOTG) til UZS
soʻm55.03699686
1 Got Guaranteed(GOTG) til ALL
L0.36760668
1 Got Guaranteed(GOTG) til ANG
ƒ0.00797982
1 Got Guaranteed(GOTG) til AWG
ƒ0.0080244
1 Got Guaranteed(GOTG) til BBD
$0.008916
1 Got Guaranteed(GOTG) til BAM
KM0.00740028
1 Got Guaranteed(GOTG) til BIF
Fr13.30713
1 Got Guaranteed(GOTG) til BND
$0.00570624
1 Got Guaranteed(GOTG) til BSD
$0.004458
1 Got Guaranteed(GOTG) til JMD
$0.71510778
1 Got Guaranteed(GOTG) til KHR
17.90359548
1 Got Guaranteed(GOTG) til KMF
Fr1.863444
1 Got Guaranteed(GOTG) til LAK
96.91304154
1 Got Guaranteed(GOTG) til LKR
Rs1.34845584
1 Got Guaranteed(GOTG) til MDL
L0.073557
1 Got Guaranteed(GOTG) til MGA
Ar19.72562466
1 Got Guaranteed(GOTG) til MOP
P0.03570858
1 Got Guaranteed(GOTG) til MVR
0.0682074
1 Got Guaranteed(GOTG) til MWK
MK7.73957838
1 Got Guaranteed(GOTG) til MZN
MT0.2848662
1 Got Guaranteed(GOTG) til NPR
Rs0.62822136
1 Got Guaranteed(GOTG) til PYG
31.839036
1 Got Guaranteed(GOTG) til RWF
Fr6.459642
1 Got Guaranteed(GOTG) til SBD
$0.0365556
1 Got Guaranteed(GOTG) til SCR
0.06388314
1 Got Guaranteed(GOTG) til SRD
$0.16980522
1 Got Guaranteed(GOTG) til SVC
$0.0390075
1 Got Guaranteed(GOTG) til SZL
L0.0773463
1 Got Guaranteed(GOTG) til TMT
m0.015603
1 Got Guaranteed(GOTG) til TND
د.ت0.01297278
1 Got Guaranteed(GOTG) til TTD
$0.03018066
1 Got Guaranteed(GOTG) til UGX
Sh15.638664
1 Got Guaranteed(GOTG) til XAF
Fr2.487564
1 Got Guaranteed(GOTG) til XCD
$0.0120366
1 Got Guaranteed(GOTG) til XOF
Fr2.487564
1 Got Guaranteed(GOTG) til XPF
Fr0.450258
1 Got Guaranteed(GOTG) til BWP
P0.05938056
1 Got Guaranteed(GOTG) til BZD
$0.00896058
1 Got Guaranteed(GOTG) til CVE
$0.41807124
1 Got Guaranteed(GOTG) til DJF
Fr0.789066
1 Got Guaranteed(GOTG) til DOP
$0.27648516
1 Got Guaranteed(GOTG) til DZD
د.ج0.57757848
1 Got Guaranteed(GOTG) til FJD
$0.0100305
1 Got Guaranteed(GOTG) til GNF
Fr38.76231
1 Got Guaranteed(GOTG) til GTQ
Q0.03414828
1 Got Guaranteed(GOTG) til GYD
$0.93301482
1 Got Guaranteed(GOTG) til ISK
kr0.539418

Got Guaranteed Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Got Guaranteed, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Got Guaranteed nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Got Guaranteed

Hvor mye er Got Guaranteed (GOTG) verdt i dag?
Live GOTG prisen i USD er 0.004458 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GOTG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GOTG til USD er $ 0.004458. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Got Guaranteed?
Markedsverdien for GOTG er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GOTG?
Den sirkulerende forsyningen av GOTG er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOTG ?
GOTG oppnådde en ATH-pris på 13.431504999775767 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GOTG?
GOTG så en ATL-pris på 0.000749738824703273 USD.
Hva er handelsvolumet til GOTG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOTG er $ 3.02K USD.
Vil GOTG gå høyere i år?
GOTG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOTG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:53:48 (UTC+8)

Got Guaranteed (GOTG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

