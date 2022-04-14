gorilla (GORILLABSC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i gorilla (GORILLABSC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

gorilla (GORILLABSC) Informasjon $GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales. Offisiell nettside: https://gorillabsc.vip Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444 Kjøp GORILLABSC nå!

gorilla (GORILLABSC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for gorilla (GORILLABSC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M All-time high: $ 0.011685 $ 0.011685 $ 0.011685 All-Time Low: $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 Nåværende pris: $ 0.003565 $ 0.003565 $ 0.003565 Lær mer om gorilla (GORILLABSC) pris

gorilla (GORILLABSC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak gorilla (GORILLABSC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GORILLABSC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GORILLABSC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GORILLABSCs tokenomics, kan du utforske GORILLABSC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GORILLABSC Interessert i å legge til gorilla (GORILLABSC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GORILLABSC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GORILLABSC på MEXC nå!

gorilla (GORILLABSC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GORILLABSC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GORILLABSC nå!

GORILLABSC prisforutsigelse Vil du vite hvor GORILLABSC kan være på vei? Vår GORILLABSC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GORILLABSC tokenets prisforutsigelse nå!

