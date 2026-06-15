Gorilla pris i dag

Sanntids Gorilla (GORILLA) pris i dag er $ 0.00012472, med en 1.37% endring de siste 24 timene. Nåværende GORILLA til USD konverteringssats er $ 0.00012472 per GORILLA.

Gorilla rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 124,722, med en sirkulerende forsyning på 1.00B GORILLA. I løpet av de siste 24 timene GORILLA har den blitt handlet mellom $ 0.00012173(laveste) og $ 0.00012462 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01120028, mens tidenes laveste notering var $ 0.00011131.

Kortsiktig har GORILLA beveget seg +0.40% i løpet av den siste timen og +4.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 26.20K.

Gorilla (GORILLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 124.72K$ 124.72K $ 124.72K Volum (24 timer) $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Fullt utvannet markedsverdi $ 124.72K$ 124.72K $ 124.72K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gorilla er $ 124.72K, med et 24-timers handelsvolum på $ 26.20K. Den sirkulerende forsyningen på GORILLA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 124.72K.