Gora Network (GORA) Informasjon Gora Network is a decentralized blockchain oracle originally built on the Algorand blockchain. We empower developers and enterprises to create cutting-edge and reliable decentralized applications by bridging the divide between traditional systems and blockchain networks. Offisiell nettside: https://www.gora.io/ Teknisk dokument: https://docs.gora.io/gora-docs/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3b9b5AD79cbb7649143DEcD5afc749a75F8e6C7F Kjøp GORA nå!

Gora Network (GORA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gora Network (GORA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M All-time high: $ 0.8479 $ 0.8479 $ 0.8479 All-Time Low: $ 0.016114793509985275 $ 0.016114793509985275 $ 0.016114793509985275 Nåværende pris: $ 0.0229 $ 0.0229 $ 0.0229 Lær mer om Gora Network (GORA) pris

Gora Network (GORA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gora Network (GORA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GORA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GORA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GORAs tokenomics, kan du utforske GORA tokenets livepris!

Gora Network (GORA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GORA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GORA nå!

GORA prisforutsigelse Vil du vite hvor GORA kan være på vei? Vår GORA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GORA tokenets prisforutsigelse nå!

