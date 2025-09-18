Hva er Gooncoin (GOONC)

$GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion.

Gooncoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gooncoin (GOONC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gooncoin (GOONC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gooncoin.

Gooncoin (GOONC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gooncoin (GOONC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOONC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gooncoin Hvor mye er Gooncoin (GOONC) verdt i dag? Live GOONC prisen i USD er 0.0004829 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GOONC-til-USD-pris? $ 0.0004829 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GOONC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Gooncoin? Markedsverdien for GOONC er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GOONC? Den sirkulerende forsyningen av GOONC er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOONC ? GOONC oppnådde en ATH-pris på 0.07010113748217026 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GOONC? GOONC så en ATL-pris på 0.000381382932476875 USD . Hva er handelsvolumet til GOONC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOONC er $ 58.03K USD . Vil GOONC gå høyere i år? GOONC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOONC prisprognosen for en mer grundig analyse.

