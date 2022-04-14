GOLFIN (GON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GOLFIN (GON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GOLFIN (GON) Informasjon GOLFIN is building a sustainable ecosystem by incorporating revenue from the real economy through partnerships with golf courses and related manufacturers, based on in-game item trading and a token ecosystem. Offisiell nettside: https://golfin.io/en/ Teknisk dokument: https://docs.golfin.io/english Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x513D3246A54148192d6bEf4de81885c8F4bFE96c Kjøp GON nå!

GOLFIN (GON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GOLFIN (GON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 72.00T $ 72.00T $ 72.00T Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M All-time high: $ 0.000008499 $ 0.000008499 $ 0.000008499 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0000000358 $ 0.0000000358 $ 0.0000000358 Lær mer om GOLFIN (GON) pris

GOLFIN (GON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GOLFIN (GON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GONs tokenomics, kan du utforske GON tokenets livepris!

GOLFIN (GON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GON nå!

GON prisforutsigelse Vil du vite hvor GON kan være på vei? Vår GON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GON tokenets prisforutsigelse nå!

