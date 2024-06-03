Gochujang Coin (GOCHU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gochujang Coin (GOCHU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gochujang Coin (GOCHU) Informasjon Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Offisiell nettside: https://gochu.org Teknisk dokument: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c Kjøp GOCHU nå!

Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gochujang Coin (GOCHU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Total forsyning: $ 30.00T $ 30.00T $ 30.00T Sirkulerende forsyning: $ 11.18T $ 11.18T $ 11.18T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M All-time high: $ 0.000003236 $ 0.000003236 $ 0.000003236 All-Time Low: $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 Nåværende pris: $ 0.0000003039 $ 0.0000003039 $ 0.0000003039 Lær mer om Gochujang Coin (GOCHU) pris

Gochujang Coin (GOCHU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gochujang Coin (GOCHU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOCHU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOCHU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOCHUs tokenomics, kan du utforske GOCHU tokenets livepris!

