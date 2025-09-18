Dagens Gochujang Coin livepris er 0.0000003066 USD. Spor prisoppdateringer for GOCHU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOCHU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gochujang Coin livepris er 0.0000003066 USD. Spor prisoppdateringer for GOCHU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOCHU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GOCHU

GOCHU Prisinformasjon

GOCHU teknisk dokument

GOCHU Offisiell nettside

GOCHU tokenomics

GOCHU Prisprognose

GOCHU-historikk

GOCHU Kjøpeguide

GOCHU-til-fiat-valutakonverter

GOCHU Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Gochujang Coin Logo

Gochujang Coin Pris(GOCHU)

1 GOCHU til USD livepris:

$0.0000003066
$0.0000003066$0.0000003066
-0.35%1D
USD
Gochujang Coin (GOCHU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:53:06 (UTC+8)

Gochujang Coin (GOCHU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000003038
$ 0.0000003038$ 0.0000003038
24 timer lav
$ 0.0000003244
$ 0.0000003244$ 0.0000003244
24 timer høy

$ 0.0000003038
$ 0.0000003038$ 0.0000003038

$ 0.0000003244
$ 0.0000003244$ 0.0000003244

$ 0.000003216336919099
$ 0.000003216336919099$ 0.000003216336919099

$ 0.000000100066496121
$ 0.000000100066496121$ 0.000000100066496121

+0.16%

-0.35%

+4.14%

+4.14%

Gochujang Coin (GOCHU) sanntidsprisen er $ 0.0000003066. I løpet av de siste 24 timene har GOCHU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000003038 og et toppnivå på $ 0.0000003244, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOCHU er $ 0.000003216336919099, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000100066496121.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOCHU endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -0.35% over 24 timer og +4.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gochujang Coin (GOCHU) Markedsinformasjon

No.1635

$ 3.43M
$ 3.43M$ 3.43M

$ 67.66K
$ 67.66K$ 67.66K

$ 9.20M
$ 9.20M$ 9.20M

11.18T
11.18T 11.18T

29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000

29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000

37.26%

BASE

Nåværende markedsverdi på Gochujang Coin er $ 3.43M, med et 24-timers handelsvolum på $ 67.66K. Den sirkulerende forsyningen på GOCHU er 11.18T, med en total tilgang på 29999999950000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.20M.

Gochujang Coin (GOCHU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gochujang Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000001077-0.35%
30 dager$ +0.0000000113+3.82%
60 dager$ -0.0000005541-64.38%
90 dager$ -0.0000013542-81.54%
Gochujang Coin Prisendring i dag

I dag registrerte GOCHU en endring på $ -0.000000001077 (-0.35%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gochujang Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000000113 (+3.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gochujang Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GOCHU en endring på $ -0.0000005541 (-64.38%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gochujang Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000013542-81.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Gochujang Coin (GOCHU)?

Sjekk ut Gochujang Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Gochujang Coin (GOCHU)

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Gochujang Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gochujang Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GOCHU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Gochujang Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gochujang Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gochujang Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gochujang Coin (GOCHU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gochujang Coin (GOCHU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gochujang Coin.

Sjekk Gochujang Coinprisprognosen nå!

Gochujang Coin (GOCHU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gochujang Coin (GOCHU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOCHU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gochujang Coin (GOCHU)

Leter du etter hvordan du kjøperGochujang Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gochujang Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GOCHU til lokale valutaer

1 Gochujang Coin(GOCHU) til VND
0.008068179
1 Gochujang Coin(GOCHU) til AUD
A$0.000000462966
1 Gochujang Coin(GOCHU) til GBP
0.000000226884
1 Gochujang Coin(GOCHU) til EUR
0.00000026061
1 Gochujang Coin(GOCHU) til USD
$0.0000003066
1 Gochujang Coin(GOCHU) til MYR
RM0.00000128772
1 Gochujang Coin(GOCHU) til TRY
0.000012687108
1 Gochujang Coin(GOCHU) til JPY
¥0.0000450702
1 Gochujang Coin(GOCHU) til ARS
ARS$0.000452210472
1 Gochujang Coin(GOCHU) til RUB
0.000025598034
1 Gochujang Coin(GOCHU) til INR
0.000027008394
1 Gochujang Coin(GOCHU) til IDR
Rp0.005109997956
1 Gochujang Coin(GOCHU) til KRW
0.000428209824
1 Gochujang Coin(GOCHU) til PHP
0.000017494596
1 Gochujang Coin(GOCHU) til EGP
￡E.0.000014768922
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BRL
R$0.000001631112
1 Gochujang Coin(GOCHU) til CAD
C$0.000000420042
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BDT
0.000037325484
1 Gochujang Coin(GOCHU) til NGN
0.000458293416
1 Gochujang Coin(GOCHU) til COP
$0.00119765625
1 Gochujang Coin(GOCHU) til ZAR
R.0.000005313378
1 Gochujang Coin(GOCHU) til UAH
0.000012668712
1 Gochujang Coin(GOCHU) til TZS
T.Sh.0.000758908584
1 Gochujang Coin(GOCHU) til VES
Bs0.0000499758
1 Gochujang Coin(GOCHU) til CLP
$0.000292803
1 Gochujang Coin(GOCHU) til PKR
Rs0.000087025344
1 Gochujang Coin(GOCHU) til KZT
0.000165996306
1 Gochujang Coin(GOCHU) til THB
฿0.00000974988
1 Gochujang Coin(GOCHU) til TWD
NT$0.000009268518
1 Gochujang Coin(GOCHU) til AED
د.إ0.000001125222
1 Gochujang Coin(GOCHU) til CHF
Fr0.000000242214
1 Gochujang Coin(GOCHU) til HKD
HK$0.000002382282
1 Gochujang Coin(GOCHU) til AMD
֏0.00011733582
1 Gochujang Coin(GOCHU) til MAD
.د.م0.000002765532
1 Gochujang Coin(GOCHU) til MXN
$0.000005638374
1 Gochujang Coin(GOCHU) til SAR
ريال0.00000114975
1 Gochujang Coin(GOCHU) til ETB
Br0.000044018562
1 Gochujang Coin(GOCHU) til KES
KSh0.000039606588
1 Gochujang Coin(GOCHU) til JOD
د.أ0.0000002173794
1 Gochujang Coin(GOCHU) til PLN
0.000001109892
1 Gochujang Coin(GOCHU) til RON
лв0.000001321446
1 Gochujang Coin(GOCHU) til SEK
kr0.000002885106
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BGN
лв0.000000508956
1 Gochujang Coin(GOCHU) til HUF
Ft0.000101858652
1 Gochujang Coin(GOCHU) til CZK
0.000006337422
1 Gochujang Coin(GOCHU) til KWD
د.ك0.000000093513
1 Gochujang Coin(GOCHU) til ILS
0.000001020978
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BOB
Bs0.000002118606
1 Gochujang Coin(GOCHU) til AZN
0.00000052122
1 Gochujang Coin(GOCHU) til TJS
SM0.000002869776
1 Gochujang Coin(GOCHU) til GEL
0.00000082782
1 Gochujang Coin(GOCHU) til AOA
Kz0.000279487362
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BHD
.د.ب0.0000001155882
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BMD
$0.0000003066
1 Gochujang Coin(GOCHU) til DKK
kr0.00000194691
1 Gochujang Coin(GOCHU) til HNL
L0.000008035986
1 Gochujang Coin(GOCHU) til MUR
0.000013901244
1 Gochujang Coin(GOCHU) til NAD
$0.00000531951
1 Gochujang Coin(GOCHU) til NOK
kr0.000003047604
1 Gochujang Coin(GOCHU) til NZD
$0.00000052122
1 Gochujang Coin(GOCHU) til PAB
B/.0.0000003066
1 Gochujang Coin(GOCHU) til PGK
K0.000001281588
1 Gochujang Coin(GOCHU) til QAR
ر.ق0.000001112958
1 Gochujang Coin(GOCHU) til RSD
дин.0.000030574152
1 Gochujang Coin(GOCHU) til UZS
soʻm0.003785182422
1 Gochujang Coin(GOCHU) til ALL
L0.000025282236
1 Gochujang Coin(GOCHU) til ANG
ƒ0.000000548814
1 Gochujang Coin(GOCHU) til AWG
ƒ0.00000055188
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BBD
$0.0000006132
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BAM
KM0.000000508956
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BIF
Fr0.000915201
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BND
$0.000000392448
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BSD
$0.0000003066
1 Gochujang Coin(GOCHU) til JMD
$0.000049181706
1 Gochujang Coin(GOCHU) til KHR
0.001231323996
1 Gochujang Coin(GOCHU) til KMF
Fr0.0001281588
1 Gochujang Coin(GOCHU) til LAK
0.006665217258
1 Gochujang Coin(GOCHU) til LKR
Rs0.000092740368
1 Gochujang Coin(GOCHU) til MDL
L0.0000050589
1 Gochujang Coin(GOCHU) til MGA
Ar0.001356634482
1 Gochujang Coin(GOCHU) til MOP
P0.000002455866
1 Gochujang Coin(GOCHU) til MVR
0.00000469098
1 Gochujang Coin(GOCHU) til MWK
MK0.000532291326
1 Gochujang Coin(GOCHU) til MZN
MT0.00001959174
1 Gochujang Coin(GOCHU) til NPR
Rs0.000043206072
1 Gochujang Coin(GOCHU) til PYG
0.0021897372
1 Gochujang Coin(GOCHU) til RWF
Fr0.0004442634
1 Gochujang Coin(GOCHU) til SBD
$0.00000251412
1 Gochujang Coin(GOCHU) til SCR
0.000004393578
1 Gochujang Coin(GOCHU) til SRD
$0.000011678394
1 Gochujang Coin(GOCHU) til SVC
$0.00000268275
1 Gochujang Coin(GOCHU) til SZL
L0.00000531951
1 Gochujang Coin(GOCHU) til TMT
m0.0000010731
1 Gochujang Coin(GOCHU) til TND
د.ت0.000000892206
1 Gochujang Coin(GOCHU) til TTD
$0.000002075682
1 Gochujang Coin(GOCHU) til UGX
Sh0.0010755528
1 Gochujang Coin(GOCHU) til XAF
Fr0.0001710828
1 Gochujang Coin(GOCHU) til XCD
$0.00000082782
1 Gochujang Coin(GOCHU) til XOF
Fr0.0001710828
1 Gochujang Coin(GOCHU) til XPF
Fr0.0000309666
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BWP
P0.000004083912
1 Gochujang Coin(GOCHU) til BZD
$0.000000616266
1 Gochujang Coin(GOCHU) til CVE
$0.000028752948
1 Gochujang Coin(GOCHU) til DJF
Fr0.0000542682
1 Gochujang Coin(GOCHU) til DOP
$0.000019015332
1 Gochujang Coin(GOCHU) til DZD
د.ج0.000039723096
1 Gochujang Coin(GOCHU) til FJD
$0.00000068985
1 Gochujang Coin(GOCHU) til GNF
Fr0.002665887
1 Gochujang Coin(GOCHU) til GTQ
Q0.000002348556
1 Gochujang Coin(GOCHU) til GYD
$0.000064168314
1 Gochujang Coin(GOCHU) til ISK
kr0.0000370986

Gochujang Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gochujang Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Gochujang Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Gochujang Coin

Hvor mye er Gochujang Coin (GOCHU) verdt i dag?
Live GOCHU prisen i USD er 0.0000003066 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GOCHU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GOCHU til USD er $ 0.0000003066. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gochujang Coin?
Markedsverdien for GOCHU er $ 3.43M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GOCHU?
Den sirkulerende forsyningen av GOCHU er 11.18T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOCHU ?
GOCHU oppnådde en ATH-pris på 0.000003216336919099 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GOCHU?
GOCHU så en ATL-pris på 0.000000100066496121 USD.
Hva er handelsvolumet til GOCHU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOCHU er $ 67.66K USD.
Vil GOCHU gå høyere i år?
GOCHU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOCHU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:53:06 (UTC+8)

Gochujang Coin (GOCHU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GOCHU-til-USD-kalkulator

Beløp

GOCHU
GOCHU
USD
USD

1 GOCHU = 0.000000 USD

Handle GOCHU

GOCHUUSDT
$0.0000003066
$0.0000003066$0.0000003066
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker