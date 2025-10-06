Goatcoin pris i dag

Sanntids Goatcoin (GOATCOIN) pris i dag er $ 0.0001789, med en 9.65% endring de siste 24 timene. Nåværende GOATCOIN til USD konverteringssats er $ 0.0001789 per GOATCOIN.

Goatcoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- GOATCOIN. I løpet av de siste 24 timene GOATCOIN har den blitt handlet mellom $ 0.000163(laveste) og $ 0.0001886 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har GOATCOIN beveget seg +0.73% i løpet av den siste timen og -5.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.59K.

Goatcoin (GOATCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 55.59K$ 55.59K $ 55.59K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Goatcoin er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.59K. Den sirkulerende forsyningen på GOATCOIN er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.