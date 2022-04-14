numogram (GNON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i numogram (GNON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

numogram (GNON) Informasjon GNON is a Meme token on the SOL chain. Offisiell nettside: https://www.dgnon.ai/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HeJUFDxfJSzYFUuHLxkMqCgytU31G6mjP4wKviwqpump Kjøp GNON nå!

numogram (GNON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for numogram (GNON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 766.50K $ 766.50K $ 766.50K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 766.50K $ 766.50K $ 766.50K All-time high: $ 0.1963 $ 0.1963 $ 0.1963 All-Time Low: $ 0.000055129935052205 $ 0.000055129935052205 $ 0.000055129935052205 Nåværende pris: $ 0.0007665 $ 0.0007665 $ 0.0007665 Lær mer om numogram (GNON) pris

numogram (GNON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak numogram (GNON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GNON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GNON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GNONs tokenomics, kan du utforske GNON tokenets livepris!

numogram (GNON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GNON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GNON nå!

GNON prisforutsigelse Vil du vite hvor GNON kan være på vei? Vår GNON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GNON tokenets prisforutsigelse nå!

