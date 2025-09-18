Dagens GMX livepris er 15.2 USD. Spor prisoppdateringer for GMX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GMX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GMX livepris er 15.2 USD. Spor prisoppdateringer for GMX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GMX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 GMX til USD livepris:

$15.2
+0.19%1D
USD
GMX (GMX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:22:21 (UTC+8)

GMX (GMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 14.99
24 timer lav
$ 16.18
24 timer høy

$ 14.99
$ 16.18
$ 90.88797255032739
$ 9.628528383979246
+1.19%

+0.19%

+0.66%

+0.66%

GMX (GMX) sanntidsprisen er $ 15.2. I løpet av de siste 24 timene har GMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 14.99 og et toppnivå på $ 16.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GMX er $ 90.88797255032739, mens den rekordlave prisen er $ 9.628528383979246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GMX endret seg med +1.19% i løpet av den siste timen, +0.19% over 24 timer og +0.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GMX (GMX) Markedsinformasjon

No.274

$ 156.54M
$ 1.22M
$ 201.40M
10.30M
13,250,000
10,298,888.96748486
77.72%

ARB

Nåværende markedsverdi på GMX er $ 156.54M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.22M. Den sirkulerende forsyningen på GMX er 10.30M, med en total tilgang på 10298888.96748486. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 201.40M.

GMX (GMX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GMX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0288+0.19%
30 dager$ -0.11-0.72%
60 dager$ +1.45+10.54%
90 dager$ +1.71+12.67%
GMX Prisendring i dag

I dag registrerte GMX en endring på $ +0.0288 (+0.19%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GMX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.11 (-0.72%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GMX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GMX en endring på $ +1.45 (+10.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GMX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.71+12.67% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GMX (GMX)?

Sjekk ut GMX Prishistorikk-siden nå.

Hva er GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

GMX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GMX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GMX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GMX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GMX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GMX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GMX (GMX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GMX (GMX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GMX.

Sjekk GMXprisprognosen nå!

GMX (GMX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GMX (GMX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GMX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GMX (GMX)

Leter du etter hvordan du kjøperGMX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GMX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GMX til lokale valutaer

1 GMX(GMX) til VND
399,988
1 GMX(GMX) til AUD
A$22.952
1 GMX(GMX) til GBP
11.248
1 GMX(GMX) til EUR
12.92
1 GMX(GMX) til USD
$15.2
1 GMX(GMX) til MYR
RM63.84
1 GMX(GMX) til TRY
628.824
1 GMX(GMX) til JPY
¥2,234.4
1 GMX(GMX) til ARS
ARS$22,418.784
1 GMX(GMX) til RUB
1,269.2
1 GMX(GMX) til INR
1,338.968
1 GMX(GMX) til IDR
Rp253,333.232
1 GMX(GMX) til KRW
21,258.72
1 GMX(GMX) til PHP
867.464
1 GMX(GMX) til EGP
￡E.732.184
1 GMX(GMX) til BRL
R$80.864
1 GMX(GMX) til CAD
C$20.824
1 GMX(GMX) til BDT
1,850.448
1 GMX(GMX) til NGN
22,720.352
1 GMX(GMX) til COP
$59,375
1 GMX(GMX) til ZAR
R.263.72
1 GMX(GMX) til UAH
628.064
1 GMX(GMX) til TZS
T.Sh.37,623.648
1 GMX(GMX) til VES
Bs2,477.6
1 GMX(GMX) til CLP
$14,516
1 GMX(GMX) til PKR
Rs4,314.368
1 GMX(GMX) til KZT
8,229.432
1 GMX(GMX) til THB
฿483.968
1 GMX(GMX) til TWD
NT$459.496
1 GMX(GMX) til AED
د.إ55.784
1 GMX(GMX) til CHF
Fr12.008
1 GMX(GMX) til HKD
HK$118.104
1 GMX(GMX) til AMD
֏5,817.04
1 GMX(GMX) til MAD
.د.م137.104
1 GMX(GMX) til MXN
$279.832
1 GMX(GMX) til SAR
ريال57
1 GMX(GMX) til ETB
Br2,182.264
1 GMX(GMX) til KES
KSh1,963.536
1 GMX(GMX) til JOD
د.أ10.7768
1 GMX(GMX) til PLN
55.176
1 GMX(GMX) til RON
лв65.512
1 GMX(GMX) til SEK
kr142.88
1 GMX(GMX) til BGN
лв25.232
1 GMX(GMX) til HUF
Ft5,051.416
1 GMX(GMX) til CZK
314.032
1 GMX(GMX) til KWD
د.ك4.636
1 GMX(GMX) til ILS
50.616
1 GMX(GMX) til BOB
Bs105.032
1 GMX(GMX) til AZN
25.84
1 GMX(GMX) til TJS
SM142.272
1 GMX(GMX) til GEL
41.04
1 GMX(GMX) til AOA
Kz13,855.864
1 GMX(GMX) til BHD
.د.ب5.7304
1 GMX(GMX) til BMD
$15.2
1 GMX(GMX) til DKK
kr96.52
1 GMX(GMX) til HNL
L398.392
1 GMX(GMX) til MUR
689.168
1 GMX(GMX) til NAD
$263.72
1 GMX(GMX) til NOK
kr151.088
1 GMX(GMX) til NZD
$25.84
1 GMX(GMX) til PAB
B/.15.2
1 GMX(GMX) til PGK
K63.536
1 GMX(GMX) til QAR
ر.ق55.176
1 GMX(GMX) til RSD
дин.1,515.44
1 GMX(GMX) til UZS
soʻm187,654.184
1 GMX(GMX) til ALL
L1,253.392
1 GMX(GMX) til ANG
ƒ27.208
1 GMX(GMX) til AWG
ƒ27.36
1 GMX(GMX) til BBD
$30.4
1 GMX(GMX) til BAM
KM25.232
1 GMX(GMX) til BIF
Fr45,372
1 GMX(GMX) til BND
$19.456
1 GMX(GMX) til BSD
$15.2
1 GMX(GMX) til JMD
$2,438.232
1 GMX(GMX) til KHR
61,044.112
1 GMX(GMX) til KMF
Fr6,353.6
1 GMX(GMX) til LAK
330,434.776
1 GMX(GMX) til LKR
Rs4,597.696
1 GMX(GMX) til MDL
L250.8
1 GMX(GMX) til MGA
Ar67,256.504
1 GMX(GMX) til MOP
P121.752
1 GMX(GMX) til MVR
232.56
1 GMX(GMX) til MWK
MK26,388.872
1 GMX(GMX) til MZN
MT971.28
1 GMX(GMX) til NPR
Rs2,141.984
1 GMX(GMX) til PYG
108,558.4
1 GMX(GMX) til RWF
Fr22,024.8
1 GMX(GMX) til SBD
$124.64
1 GMX(GMX) til SCR
231.344
1 GMX(GMX) til SRD
$578.968
1 GMX(GMX) til SVC
$133
1 GMX(GMX) til SZL
L263.72
1 GMX(GMX) til TMT
m53.2
1 GMX(GMX) til TND
د.ت44.232
1 GMX(GMX) til TTD
$102.904
1 GMX(GMX) til UGX
Sh53,321.6
1 GMX(GMX) til XAF
Fr8,481.6
1 GMX(GMX) til XCD
$41.04
1 GMX(GMX) til XOF
Fr8,481.6
1 GMX(GMX) til XPF
Fr1,535.2
1 GMX(GMX) til BWP
P202.464
1 GMX(GMX) til BZD
$30.552
1 GMX(GMX) til CVE
$1,425.456
1 GMX(GMX) til DJF
Fr2,705.6
1 GMX(GMX) til DOP
$942.704
1 GMX(GMX) til DZD
د.ج1,969.616
1 GMX(GMX) til FJD
$34.2
1 GMX(GMX) til GNF
Fr132,164
1 GMX(GMX) til GTQ
Q116.432
1 GMX(GMX) til GYD
$3,181.208
1 GMX(GMX) til ISK
kr1,839.2

GMX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GMX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell GMX nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om GMX

Hvor mye er GMX (GMX) verdt i dag?
Live GMX prisen i USD er 15.2 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GMX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GMX til USD er $ 15.2. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GMX?
Markedsverdien for GMX er $ 156.54M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GMX?
Den sirkulerende forsyningen av GMX er 10.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGMX ?
GMX oppnådde en ATH-pris på 90.88797255032739 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GMX?
GMX så en ATL-pris på 9.628528383979246 USD.
Hva er handelsvolumet til GMX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GMX er $ 1.22M USD.
Vil GMX gå høyere i år?
GMX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GMX prisprognosen for en mer grundig analyse.
GMX (GMX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

