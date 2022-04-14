THE GAME COMPANY (GMRT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i THE GAME COMPANY (GMRT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

THE GAME COMPANY (GMRT) Informasjon The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. Offisiell nettside: https://thegamecompany.ai/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e Kjøp GMRT nå!

THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for THE GAME COMPANY (GMRT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 587.20K $ 587.20K $ 587.20K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M All-time high: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 All-Time Low: $ 0.002056487205416789 $ 0.002056487205416789 $ 0.002056487205416789 Nåværende pris: $ 0.00219 $ 0.00219 $ 0.00219 Lær mer om THE GAME COMPANY (GMRT) pris

THE GAME COMPANY (GMRT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak THE GAME COMPANY (GMRT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GMRT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GMRT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GMRTs tokenomics, kan du utforske GMRT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GMRT Interessert i å legge til THE GAME COMPANY (GMRT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GMRT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GMRT på MEXC nå!

THE GAME COMPANY (GMRT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GMRT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GMRT nå!

GMRT prisforutsigelse Vil du vite hvor GMRT kan være på vei? Vår GMRT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GMRT tokenets prisforutsigelse nå!

