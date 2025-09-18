Dagens THE GAME COMPANY livepris er 0.00232 USD. Spor prisoppdateringer for GMRT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GMRT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens THE GAME COMPANY livepris er 0.00232 USD. Spor prisoppdateringer for GMRT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GMRT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GMRT

GMRT Prisinformasjon

GMRT teknisk dokument

GMRT Offisiell nettside

GMRT tokenomics

GMRT Prisprognose

GMRT-historikk

GMRT Kjøpeguide

GMRT-til-fiat-valutakonverter

GMRT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

THE GAME COMPANY Logo

THE GAME COMPANY Pris(GMRT)

1 GMRT til USD livepris:

$0.00232
$0.00232$0.00232
0.00%1D
USD
THE GAME COMPANY (GMRT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:35:59 (UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00216
$ 0.00216$ 0.00216
24 timer lav
$ 0.00247
$ 0.00247$ 0.00247
24 timer høy

$ 0.00216
$ 0.00216$ 0.00216

$ 0.00247
$ 0.00247$ 0.00247

$ 0.21733156824582373
$ 0.21733156824582373$ 0.21733156824582373

$ 0.002058386683831074
$ 0.002058386683831074$ 0.002058386683831074

0.00%

0.00%

+6.91%

+6.91%

THE GAME COMPANY (GMRT) sanntidsprisen er $ 0.00232. I løpet av de siste 24 timene har GMRT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00216 og et toppnivå på $ 0.00247, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GMRT er $ 0.21733156824582373, mens den rekordlave prisen er $ 0.002058386683831074.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GMRT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +6.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

THE GAME COMPANY (GMRT) Markedsinformasjon

No.1871

$ 619.91K
$ 619.91K$ 619.91K

$ 14.51K
$ 14.51K$ 14.51K

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

267.20M
267.20M 267.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.72%

BASE

Nåværende markedsverdi på THE GAME COMPANY er $ 619.91K, med et 24-timers handelsvolum på $ 14.51K. Den sirkulerende forsyningen på GMRT er 267.20M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.32M.

THE GAME COMPANY (GMRT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene THE GAME COMPANY for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0006-20.55%
60 dager$ -0.00363-61.01%
90 dager$ -0.0018-43.69%
THE GAME COMPANY Prisendring i dag

I dag registrerte GMRT en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

THE GAME COMPANY 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0006 (-20.55%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

THE GAME COMPANY 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GMRT en endring på $ -0.00363 (-61.01%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

THE GAME COMPANY 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0018-43.69% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for THE GAME COMPANY (GMRT)?

Sjekk ut THE GAME COMPANY Prishistorikk-siden nå.

Hva er THE GAME COMPANY (GMRT)

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

THE GAME COMPANY er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere THE GAME COMPANY investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GMRT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om THE GAME COMPANY på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din THE GAME COMPANY kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

THE GAME COMPANY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil THE GAME COMPANY (GMRT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine THE GAME COMPANY (GMRT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for THE GAME COMPANY.

Sjekk THE GAME COMPANYprisprognosen nå!

THE GAME COMPANY (GMRT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak THE GAME COMPANY (GMRT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GMRT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe THE GAME COMPANY (GMRT)

Leter du etter hvordan du kjøperTHE GAME COMPANY? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe THE GAME COMPANY på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GMRT til lokale valutaer

1 THE GAME COMPANY(GMRT) til VND
61.0508
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til AUD
A$0.0035032
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til GBP
0.0017168
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til EUR
0.001972
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til USD
$0.00232
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til MYR
RM0.009744
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til TRY
0.0960016
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til JPY
¥0.34104
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til ARS
ARS$3.4218144
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til RUB
0.19372
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til INR
0.2043688
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til IDR
Rp38.6666512
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til KRW
3.2402048
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til PHP
0.1323328
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til EGP
￡E.0.1117312
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BRL
R$0.0123424
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til CAD
C$0.0031784
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BDT
0.2824368
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til NGN
3.4678432
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til COP
$9.027236
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til ZAR
R.0.0402056
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til UAH
0.0958624
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til TZS
T.Sh.5.7425568
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til VES
Bs0.37816
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til CLP
$2.2156
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til PKR
Rs0.6585088
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til KZT
1.2560712
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til THB
฿0.0737992
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til TWD
NT$0.0701104
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til AED
د.إ0.0085144
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til CHF
Fr0.0018328
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til HKD
HK$0.0180264
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til AMD
֏0.887864
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til MAD
.د.م0.0209264
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til MXN
$0.0426648
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til SAR
ريال0.0087
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til ETB
Br0.3330824
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til KES
KSh0.2996976
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til JOD
د.أ0.00164488
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til PLN
0.0083984
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til RON
лв0.0099992
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til SEK
kr0.0218312
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BGN
лв0.0038512
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til HUF
Ft0.7710056
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til CZK
0.0479312
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til KWD
د.ك0.0007076
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til ILS
0.0077256
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BOB
Bs0.0160312
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til AZN
0.003944
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til TJS
SM0.0217152
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til GEL
0.006264
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til AOA
Kz2.1148424
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BHD
.د.ب0.00087464
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BMD
$0.00232
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til DKK
kr0.014732
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til HNL
L0.0608072
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til MUR
0.1051888
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til NAD
$0.040252
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til NOK
kr0.0230608
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til NZD
$0.003944
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til PAB
B/.0.00232
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til PGK
K0.0096976
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til QAR
ر.ق0.0084216
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til RSD
дин.0.2313504
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til UZS
soʻm28.6419544
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til ALL
L0.1913072
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til ANG
ƒ0.0041528
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til AWG
ƒ0.004176
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BBD
$0.00464
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BAM
KM0.0038512
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BIF
Fr6.9252
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BND
$0.0029696
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BSD
$0.00232
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til JMD
$0.3721512
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til KHR
9.3172592
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til KMF
Fr0.96976
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til LAK
50.4347816
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til LKR
Rs0.7017536
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til MDL
L0.03828
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til MGA
Ar10.2654664
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til MOP
P0.0185832
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til MVR
0.035496
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til MWK
MK4.0277752
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til MZN
MT0.148248
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til NPR
Rs0.3269344
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til PYG
16.56944
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til RWF
Fr3.36168
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til SBD
$0.019024
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til SCR
0.0332456
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til SRD
$0.0883688
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til SVC
$0.0203
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til SZL
L0.040252
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til TMT
m0.00812
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til TND
د.ت0.0067512
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til TTD
$0.0157064
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til UGX
Sh8.13856
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til XAF
Fr1.29456
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til XCD
$0.006264
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til XOF
Fr1.29456
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til XPF
Fr0.23432
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BWP
P0.0309024
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til BZD
$0.0046632
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til CVE
$0.2175696
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til DJF
Fr0.41064
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til DOP
$0.1438864
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til DZD
د.ج0.300556
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til FJD
$0.00522
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til GNF
Fr20.1724
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til GTQ
Q0.0177712
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til GYD
$0.4855528
1 THE GAME COMPANY(GMRT) til ISK
kr0.28072

THE GAME COMPANY Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av THE GAME COMPANY, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell THE GAME COMPANY nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om THE GAME COMPANY

Hvor mye er THE GAME COMPANY (GMRT) verdt i dag?
Live GMRT prisen i USD er 0.00232 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GMRT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GMRT til USD er $ 0.00232. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for THE GAME COMPANY?
Markedsverdien for GMRT er $ 619.91K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GMRT?
Den sirkulerende forsyningen av GMRT er 267.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGMRT ?
GMRT oppnådde en ATH-pris på 0.21733156824582373 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GMRT?
GMRT så en ATL-pris på 0.002058386683831074 USD.
Hva er handelsvolumet til GMRT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GMRT er $ 14.51K USD.
Vil GMRT gå høyere i år?
GMRT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GMRT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:35:59 (UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GMRT-til-USD-kalkulator

Beløp

GMRT
GMRT
USD
USD

1 GMRT = 0.00232 USD

Handle GMRT

GMRTUSDT
$0.00232
$0.00232$0.00232
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker