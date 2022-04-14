Gamium (GMM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gamium (GMM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gamium (GMM) Informasjon Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination. Offisiell nettside: https://gamium.world Teknisk dokument: https://whitepaper.gamium.world/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x5B6bf0c7f989dE824677cFBD507D9635965e9cD3 Kjøp GMM nå!

Gamium (GMM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gamium (GMM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.36M $ 6.36M $ 6.36M Total forsyning: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Sirkulerende forsyning: $ 48.96B $ 48.96B $ 48.96B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.49M $ 6.49M $ 6.49M All-time high: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 All-Time Low: $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 Nåværende pris: $ 0.00012984 $ 0.00012984 $ 0.00012984 Lær mer om Gamium (GMM) pris

Gamium (GMM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gamium (GMM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GMM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GMM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GMMs tokenomics, kan du utforske GMM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GMM Interessert i å legge til Gamium (GMM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GMM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GMM på MEXC nå!

Gamium (GMM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GMM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GMM nå!

GMM prisforutsigelse Vil du vite hvor GMM kan være på vei? Vår GMM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GMM tokenets prisforutsigelse nå!

