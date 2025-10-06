GameStop pris i dag

Sanntids GameStop (GMEON) pris i dag er $ 20.55, med en 0.24% endring de siste 24 timene. Nåværende GMEON til USD konverteringssats er $ 20.55 per GMEON.

GameStop rangerer for tiden som #2745 etter markedsverdi på $ 218.52K, med en sirkulerende forsyning på 10.63K GMEON. I løpet av de siste 24 timene GMEON har den blitt handlet mellom $ 20.36(laveste) og $ 20.62 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 28.314705255572687, mens tidenes laveste notering var $ 19.96613014120138.

Kortsiktig har GMEON beveget seg +0.14% i løpet av den siste timen og -2.24% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 53.30K.

GameStop (GMEON) Markedsinformasjon

Rangering No.2745 Markedsverdi $ 218.52K$ 218.52K $ 218.52K Volum (24 timer) $ 53.30K$ 53.30K $ 53.30K Fullt utvannet markedsverdi $ 218.52K$ 218.52K $ 218.52K Opplagsforsyning 10.63K 10.63K 10.63K Total forsyning 10,633.38246808 10,633.38246808 10,633.38246808 Offentlig blokkjede ETH

