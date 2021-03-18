GAMEE pris i dag

Sanntids GAMEE (GMEE) pris i dag er kr 0.0017474, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GMEE til NOK konverteringssats er kr 0.0017474 per GMEE.

GAMEE rangerer for tiden som #1431 etter markedsverdi på kr 3.08M, med en sirkulerende forsyning på 1.76B GMEE. I løpet av de siste 24 timene GMEE har den blitt handlet mellom kr 0.0016369(laveste) og kr 0.0017552 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 7.1647429282, mens tidenes laveste notering var kr 0.0064619565508098016.

Kortsiktig har GMEE beveget seg +1.50% i løpet av den siste timen og +3.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 48.29K.

GAMEE (GMEE) Markedsinformasjon

Rangering No.1431 Markedsverdi kr 3.08Mkr 3.08M kr 3.08M Volum (24 timer) kr 48.29Kkr 48.29K kr 48.29K Fullt utvannet markedsverdi kr 5.56Mkr 5.56M kr 5.56M Opplagsforsyning 1.76B 1.76B 1.76B Total forsyning 3,180,000,000 3,180,000,000 3,180,000,000 Utstedelsesdato 2021-03-18 00:00:00 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på GAMEE er kr 3.08M, med et 24-timers handelsvolum på kr 48.29K. Den sirkulerende forsyningen på GMEE er 1.76B, med en total tilgang på 3180000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 5.56M.