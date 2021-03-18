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Sanntidspris for GAMEE er i dag 0.0017474 NOK.GMEE markedsverdien er 3,082,946.821186715004 NOK. Spor sanntids GMEE til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for GAMEE er i dag 0.0017474 NOK.GMEE markedsverdien er 3,082,946.821186715004 NOK. Spor sanntids GMEE til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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GAMEE Pris(GMEE)

1 GMEE til NOK livepris:

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NOK
GAMEE (GMEE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 06:38:41 (UTC+8)

GAMEE pris i dag

Sanntids GAMEE (GMEE) pris i dag er kr 0.0017474, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GMEE til NOK konverteringssats er kr 0.0017474 per GMEE.

GAMEE rangerer for tiden som #1431 etter markedsverdi på kr 3.08M, med en sirkulerende forsyning på 1.76B GMEE. I løpet av de siste 24 timene GMEE har den blitt handlet mellom kr 0.0016369(laveste) og kr 0.0017552 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 7.1647429282, mens tidenes laveste notering var kr 0.0064619565508098016.

Kortsiktig har GMEE beveget seg +1.50% i løpet av den siste timen og +3.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 48.29K.

GAMEE (GMEE) Markedsinformasjon

No.1431

kr 3.08M
kr 3.08Mkr 3.08M

kr 48.29K
kr 48.29Kkr 48.29K

kr 5.56M
kr 5.56Mkr 5.56M

1.76B
1.76B 1.76B

3,180,000,000
3,180,000,000 3,180,000,000

2021-03-18 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på GAMEE er kr 3.08M, med et 24-timers handelsvolum på kr 48.29K. Den sirkulerende forsyningen på GMEE er 1.76B, med en total tilgang på 3180000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 5.56M.

GAMEE prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.0016369
kr 0.0016369kr 0.0016369
24 timer lav
kr 0.0017552
kr 0.0017552kr 0.0017552
24 timer høy

kr 0.0016369
kr 0.0016369kr 0.0016369

kr 0.0017552
kr 0.0017552kr 0.0017552

kr 7.1647429282
kr 7.1647429282kr 7.1647429282

kr 0.0064619565508098016
kr 0.0064619565508098016kr 0.0064619565508098016

+1.50%

--

+3.00%

+3.00%

GAMEE (GMEE) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene GAMEE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr +0.0000688+4.09%
60 dagerkr +0.0002567+17.22%
90 dagerkr +0.0007793+80.49%
GAMEE Prisendring i dag

I dag registrerte GMEE en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GAMEE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr +0.0000688 (+4.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GAMEE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GMEE en endring på kr +0.0002567 (+17.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GAMEE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr +0.0007793+80.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for GAMEE

GAMEE (GMEE) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GMEE for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
GAMEE (GMEE) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på GAMEE potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris GAMEE som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for GMEE prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på GAMEE Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere GAMEE i Norge

Klar til å komme i gang med GAMEE? Kjøp av GMEE er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper GAMEE. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte GAMEE (GMEE) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil GAMEE umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe GAMEE (GMEE) Guide

Hva kan du gjøre med GAMEE

Å eie GAMEE lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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Å kjøpe GAMEE (GMEE) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Hva er GAMEE (GMEE)

The GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application.

GAMEE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GAMEE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell GAMEE nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Arcade GamesBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Folk spør også: Andre spørsmål om GAMEE

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 06:38:41 (UTC+8)

GAMEE (GMEE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om GAMEE

GMEE USDT (futures-handel)

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Handle GAMEE (GMEE) markeder på MEXC

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Par
Pris
24h endring
24h volum
GMEE/USDT
kr0.01658852
kr0.01658852kr0.01658852
0.00%
0.00% (USDT)

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Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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1 GMEE = 0.016582825 NOK