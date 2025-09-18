Dagens Giza livepris er 0.17936 USD. Spor prisoppdateringer for GIZA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GIZA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Giza livepris er 0.17936 USD. Spor prisoppdateringer for GIZA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GIZA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 GIZA til USD livepris:

-14.15%1D
USD
Giza (GIZA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:08:37 (UTC+8)

Giza (GIZA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+3.12%

-14.14%

-40.69%

-40.69%

Giza (GIZA) sanntidsprisen er $ 0.17936. I løpet av de siste 24 timene har GIZA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.16084 og et toppnivå på $ 0.21356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GIZA er $ 6.747890493815697, mens den rekordlave prisen er $ 0.03671627840748957.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GIZA endret seg med +3.12% i løpet av den siste timen, -14.14% over 24 timer og -40.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Giza (GIZA) Markedsinformasjon

No.3617

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Giza er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 607.23K. Den sirkulerende forsyningen på GIZA er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 179.36M.

Giza (GIZA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Giza for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0295625-14.14%
30 dager$ -0.10131-36.10%
60 dager$ +0.00898+5.27%
90 dager$ +0.01974+12.36%
Giza Prisendring i dag

I dag registrerte GIZA en endring på $ -0.0295625 (-14.14%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Giza 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.10131 (-36.10%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Giza 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GIZA en endring på $ +0.00898 (+5.27%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Giza 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01974+12.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Giza (GIZA)?

Sjekk ut Giza Prishistorikk-siden nå.

Hva er Giza (GIZA)

Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention.

Giza er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Giza investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GIZA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Giza på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Giza kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Giza Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Giza (GIZA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Giza (GIZA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Giza.

Sjekk Gizaprisprognosen nå!

Giza (GIZA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Giza (GIZA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GIZA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Giza (GIZA)

Leter du etter hvordan du kjøperGiza? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Giza på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Giza Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Giza, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Giza nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Giza

Hvor mye er Giza (GIZA) verdt i dag?
Live GIZA prisen i USD er 0.17936 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GIZA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GIZA til USD er $ 0.17936. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Giza?
Markedsverdien for GIZA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GIZA?
Den sirkulerende forsyningen av GIZA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGIZA ?
GIZA oppnådde en ATH-pris på 6.747890493815697 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GIZA?
GIZA så en ATL-pris på 0.03671627840748957 USD.
Hva er handelsvolumet til GIZA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GIZA er $ 607.23K USD.
Vil GIZA gå høyere i år?
GIZA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GIZA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Giza (GIZA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

