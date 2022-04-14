Ginnan the Cat (GINNAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ginnan the Cat (GINNAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ginnan the Cat (GINNAN) Informasjon Ginnan The Cat. Brother of Doge. Offisiell nettside: https://www.ginnan.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GinNabffZL4fUj9Vactxha74GDAW8kDPGaHqMtMzps2f Kjøp GINNAN nå!

Ginnan the Cat (GINNAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ginnan the Cat (GINNAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 384.95K $ 384.95K $ 384.95K Total forsyning: $ 6.90T $ 6.90T $ 6.90T Sirkulerende forsyning: $ 6.90T $ 6.90T $ 6.90T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 384.95K $ 384.95K $ 384.95K All-time high: $ 0.000011999 $ 0.000011999 $ 0.000011999 All-Time Low: $ 0.000000035147351519 $ 0.000000035147351519 $ 0.000000035147351519 Nåværende pris: $ 0.00000005579 $ 0.00000005579 $ 0.00000005579 Lær mer om Ginnan the Cat (GINNAN) pris

Ginnan the Cat (GINNAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ginnan the Cat (GINNAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GINNAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GINNAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GINNANs tokenomics, kan du utforske GINNAN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GINNAN Interessert i å legge til Ginnan the Cat (GINNAN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GINNAN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GINNAN på MEXC nå!

Ginnan the Cat (GINNAN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GINNAN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GINNAN nå!

GINNAN prisforutsigelse Vil du vite hvor GINNAN kan være på vei? Vår GINNAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GINNAN tokenets prisforutsigelse nå!

