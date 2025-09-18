Dagens Ginnan the Cat livepris er 0.00000005411 USD. Spor prisoppdateringer for GINNAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GINNAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ginnan the Cat livepris er 0.00000005411 USD. Spor prisoppdateringer for GINNAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GINNAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ginnan the Cat Pris(GINNAN)

$0.00000005404
$0.00000005404
-1.97%1D
Ginnan the Cat (GINNAN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:08:30 (UTC+8)

Ginnan the Cat (GINNAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000005392
$ 0.00000005392
24 timer lav
$ 0.00000006018
$ 0.00000006018
24 timer høy

$ 0.00000005392
$ 0.00000005392$ 0.00000005392

$ 0.00000006018
$ 0.00000006018$ 0.00000006018

$ 0.000011798123022578
$ 0.000011798123022578$ 0.000011798123022578

$ 0.000000035147351519
$ 0.000000035147351519$ 0.000000035147351519

-0.21%

-1.97%

-21.31%

-21.31%

Ginnan the Cat (GINNAN) sanntidsprisen er $ 0.00000005411. I løpet av de siste 24 timene har GINNAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000005392 og et toppnivå på $ 0.00000006018, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GINNAN er $ 0.000011798123022578, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000035147351519.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GINNAN endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og -21.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ginnan the Cat (GINNAN) Markedsinformasjon

No.2639

$ 373.36K
$ 373.36K

$ 54.12K
$ 54.12K

$ 373.36K
$ 373.36K$ 373.36K

6.90T
6.90T

6,899,998,362,189
6,899,998,362,189

6,899,998,362,189
6,899,998,362,189

100.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Ginnan the Cat er $ 373.36K, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.12K. Den sirkulerende forsyningen på GINNAN er 6.90T, med en total tilgang på 6899998362189. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 373.36K.

Ginnan the Cat (GINNAN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ginnan the Cat for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000001086-1.97%
30 dager$ +0.00000000357+7.06%
60 dager$ -0.00000002098-27.94%
90 dager$ -0.00000000926-14.62%
Ginnan the Cat Prisendring i dag

I dag registrerte GINNAN en endring på $ -0.000000001086 (-1.97%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ginnan the Cat 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00000000357 (+7.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ginnan the Cat 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GINNAN en endring på $ -0.00000002098 (-27.94%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ginnan the Cat 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00000000926-14.62% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ginnan the Cat (GINNAN)?

Sjekk ut Ginnan the Cat Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ginnan the Cat (GINNAN)

Ginnan The Cat. Brother of Doge.

Ginnan the Cat er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ginnan the Cat investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GINNAN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ginnan the Cat på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ginnan the Cat kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ginnan the Cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ginnan the Cat (GINNAN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ginnan the Cat (GINNAN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ginnan the Cat.

Sjekk Ginnan the Catprisprognosen nå!

Ginnan the Cat (GINNAN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ginnan the Cat (GINNAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GINNAN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ginnan the Cat (GINNAN)

Leter du etter hvordan du kjøperGinnan the Cat? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ginnan the Cat på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GINNAN til lokale valutaer

1 Ginnan the Cat(GINNAN) til VND
0.00142390465
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til AUD
A$0.0000000817061
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til GBP
0.0000000400414
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til EUR
0.0000000459935
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til USD
$0.00000005411
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til MYR
RM0.000000227262
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til TRY
0.0000022374485
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til JPY
¥0.00000795417
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til ARS
ARS$0.0000798079212
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til RUB
0.000004501952
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til INR
0.0000047665499
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til IDR
Rp0.0009018329726
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til KRW
0.0000755721904
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til PHP
0.0000030875166
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til EGP
￡E.0.0000026059376
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BRL
R$0.0000002878652
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til CAD
C$0.0000000741307
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BDT
0.0000065873514
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til NGN
0.0000808814636
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til COP
$0.0002105447155
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til ZAR
R.0.0000009388085
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til UAH
0.0000022358252
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til TZS
T.Sh.0.0001339352364
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til VES
Bs0.00000881993
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til CLP
$0.00005167505
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til PKR
Rs0.0000153585824
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til KZT
0.0000292956951
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til THB
฿0.0000017228624
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til TWD
NT$0.0000016352042
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til AED
د.إ0.0000001985837
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til CHF
Fr0.0000000427469
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til HKD
HK$0.0000004204347
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til AMD
֏0.000020707897
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til MAD
.د.م0.0000004880722
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til MXN
$0.0000009929185
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til SAR
ريال0.0000002029125
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til ETB
Br0.0000077685727
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til KES
KSh0.0000069899298
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til JOD
د.أ0.00000003836399
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til PLN
0.0000001958782
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til RON
лв0.0000002332141
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til SEK
kr0.000000508634
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BGN
лв0.0000000898226
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til HUF
Ft0.0000179823763
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til CZK
0.0000011179126
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til KWD
د.ك0.00000001650355
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til ILS
0.0000001801863
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BOB
Bs0.0000003739001
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til AZN
0.000000091987
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til TJS
SM0.0000005064696
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til GEL
0.000000146097
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til AOA
Kz0.0000493250527
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BHD
.د.ب0.00000002039947
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BMD
$0.00000005411
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til DKK
kr0.0000003430574
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til HNL
L0.0000014182231
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til MUR
0.0000024533474
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til NAD
$0.0000009388085
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til NOK
kr0.0000005373123
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til NZD
$0.000000091987
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til PAB
B/.0.00000005411
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til PGK
K0.0000002261798
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til QAR
ر.ق0.0000001964193
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til RSD
дин.0.0000053926026
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til UZS
soʻm0.0006680242037
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til ALL
L0.0000044619106
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til ANG
ƒ0.0000000968569
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til AWG
ƒ0.000000097398
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BBD
$0.00000010822
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BAM
KM0.0000000898226
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BIF
Fr0.00016151835
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BND
$0.0000000692608
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BSD
$0.00000005411
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til JMD
$0.0000086797851
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til KHR
0.0002173090066
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til KMF
Fr0.00002261798
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til LAK
0.0011763043243
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til LKR
Rs0.0000163671928
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til MDL
L0.000000892815
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til MGA
Ar0.0002394243047
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til MOP
P0.0000004334211
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til MVR
0.000000827883
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til MWK
MK0.0000939409121
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til MZN
MT0.000003457629
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til NPR
Rs0.0000076251812
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til PYG
0.00038645362
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til RWF
Fr0.00007840539
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til SBD
$0.000000443702
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til SCR
0.0000008235542
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til SRD
$0.0000020610499
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til SVC
$0.0000004734625
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til SZL
L0.0000009388085
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til TMT
m0.000000189385
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til TND
د.ت0.0000001574601
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til TTD
$0.0000003663247
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til UGX
Sh0.00018981788
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til XAF
Fr0.00003019338
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til XCD
$0.000000146097
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til XOF
Fr0.00003019338
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til XPF
Fr0.00000546511
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BWP
P0.0000007207452
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til BZD
$0.0000001087611
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til CVE
$0.0000050744358
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til DJF
Fr0.00000963158
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til DOP
$0.0000033559022
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til DZD
د.ج0.0000070088683
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til FJD
$0.0000001217475
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til GNF
Fr0.00047048645
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til GTQ
Q0.0000004144826
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til GYD
$0.0000113246819
1 Ginnan the Cat(GINNAN) til ISK
kr0.00000654731

Ginnan the Cat Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ginnan the Cat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Ginnan the Cat nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ginnan the Cat

Hvor mye er Ginnan the Cat (GINNAN) verdt i dag?
Live GINNAN prisen i USD er 0.00000005411 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GINNAN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GINNAN til USD er $ 0.00000005411. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ginnan the Cat?
Markedsverdien for GINNAN er $ 373.36K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GINNAN?
Den sirkulerende forsyningen av GINNAN er 6.90T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGINNAN ?
GINNAN oppnådde en ATH-pris på 0.000011798123022578 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GINNAN?
GINNAN så en ATL-pris på 0.000000035147351519 USD.
Hva er handelsvolumet til GINNAN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GINNAN er $ 54.12K USD.
Vil GINNAN gå høyere i år?
GINNAN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GINNAN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:08:30 (UTC+8)

Ginnan the Cat (GINNAN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GINNANUSDT
$0.00000005404
$0.00000005404
-1.99%

