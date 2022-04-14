Kalp Network (GINI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kalp Network (GINI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kalp Network (GINI) Informasjon KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries. Offisiell nettside: https://www.kalp.network/ Teknisk dokument: https://kalp-network.gitbook.io/whitepaper Blokkutforsker: https://kalpscan.io/home Kjøp GINI nå!

Kalp Network (GINI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kalp Network (GINI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.58M $ 80.58M $ 80.58M All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 Nåværende pris: $ 0.04029 $ 0.04029 $ 0.04029 Lær mer om Kalp Network (GINI) pris

Kalp Network (GINI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kalp Network (GINI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GINI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GINI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GINIs tokenomics, kan du utforske GINI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GINI Interessert i å legge til Kalp Network (GINI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GINI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GINI på MEXC nå!

Kalp Network (GINI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GINI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GINI nå!

GINI prisforutsigelse Vil du vite hvor GINI kan være på vei? Vår GINI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GINI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!