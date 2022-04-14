GHOAD (GHOAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GHOAD (GHOAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GHOAD (GHOAD) Informasjon Ghoad project is a meme and Ai coin on the Kaspa network (KRC20), blending fun, community engagement, and cutting-edge BlockDAG technology. Offisiell nettside: GhoadCoin.xyz Blokkutforsker: https://kas.fyi/token/krc20/GHOAD Kjøp GHOAD nå!

GHOAD (GHOAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GHOAD (GHOAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 730.80K $ 730.80K $ 730.80K All-time high: $ 0.00485 $ 0.00485 $ 0.00485 All-Time Low: $ 0.000120869090367267 $ 0.000120869090367267 $ 0.000120869090367267 Nåværende pris: $ 0.0001827 $ 0.0001827 $ 0.0001827 Lær mer om GHOAD (GHOAD) pris

GHOAD (GHOAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GHOAD (GHOAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GHOAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GHOAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GHOADs tokenomics, kan du utforske GHOAD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GHOAD Interessert i å legge til GHOAD (GHOAD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GHOAD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GHOAD på MEXC nå!

GHOAD (GHOAD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GHOAD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GHOAD nå!

GHOAD prisforutsigelse Vil du vite hvor GHOAD kan være på vei? Vår GHOAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GHOAD tokenets prisforutsigelse nå!

