GG3 pris i dag

Sanntids GG3 (GGX) pris i dag er $ 0.00601, med en 2.27% endring de siste 24 timene. Nåværende GGX til USD konverteringssats er $ 0.00601 per GGX.

GG3 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- GGX. I løpet av de siste 24 timene GGX har den blitt handlet mellom $ 0.00519(laveste) og $ 0.0069 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har GGX beveget seg +1.52% i løpet av den siste timen og +68.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 33.24K.

GG3 (GGX) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 33.24K$ 33.24K $ 33.24K Fullt utvannet markedsverdi $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på GG3 er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 33.24K. Den sirkulerende forsyningen på GGX er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.01M.