Green Grey MetaGame (GGMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Green Grey MetaGame (GGMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Green Grey MetaGame (GGMT) Informasjon GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem. Offisiell nettside: https://ggmt.io Teknisk dokument: https://docs.ggmt.io Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec Kjøp GGMT nå!

Green Grey MetaGame (GGMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Green Grey MetaGame (GGMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M All-time high: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 All-Time Low: $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 Nåværende pris: $ 0.000666 $ 0.000666 $ 0.000666 Lær mer om Green Grey MetaGame (GGMT) pris

Green Grey MetaGame (GGMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Green Grey MetaGame (GGMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GGMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GGMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GGMTs tokenomics, kan du utforske GGMT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GGMT Interessert i å legge til Green Grey MetaGame (GGMT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GGMT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GGMT på MEXC nå!

Green Grey MetaGame (GGMT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GGMT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GGMT nå!

GGMT prisforutsigelse Vil du vite hvor GGMT kan være på vei? Vår GGMT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GGMT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!