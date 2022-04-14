GET (GET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GET (GET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GET (GET) Informasjon GET is designed to be a token that moves along with the evolution of entertainment, based on the core ideas of Web3. The characteristics of Web3, such as democratization of decision-making and immediacy of value distribution, have an extremely high affinity with the set of use cases provided by GET. Offisiell nettside: https://global-entertainment-token.org/ Teknisk dokument: https://docs.global-entertainment-token.org/ Blokkutforsker: https://cardanoscan.io/token/33be91b6ae36905945138fbd131ca0fc255dc55ab5c2bfbc8fb41072476c6f62616c20456e7465727461696e6d656e7420546f6b656e202847455429?tab=topholders Kjøp GET nå!

GET (GET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GET (GET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.71M $ 63.71M $ 63.71M All-time high: $ 0.0267 $ 0.0267 $ 0.0267 All-Time Low: $ 0.004797037399451781 $ 0.004797037399451781 $ 0.004797037399451781 Nåværende pris: $ 0.006371 $ 0.006371 $ 0.006371 Lær mer om GET (GET) pris

GET (GET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GET (GET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GETs tokenomics, kan du utforske GET tokenets livepris!

GET (GET) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GET hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GET nå!

GET prisforutsigelse Vil du vite hvor GET kan være på vei? Vår GET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GET tokenets prisforutsigelse nå!

