GENOME (GENOME) Informasjon GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture Offisiell nettside: https://genomes.io Teknisk dokument: https://genomes.gitbook.io/ Blokkutforsker: https://basescan.org/address/0x1db0c569ebb4a8b57ac01833b9792f526305e062 Kjøp GENOME nå!

GENOME (GENOME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GENOME (GENOME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M All-time high: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 All-Time Low: $ 0.001610492707953459 $ 0.001610492707953459 $ 0.001610492707953459 Nåværende pris: $ 0.00362 $ 0.00362 $ 0.00362 Lær mer om GENOME (GENOME) pris

GENOME (GENOME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GENOME (GENOME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GENOME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GENOME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GENOMEs tokenomics, kan du utforske GENOME tokenets livepris!

