Hva er GENOME (GENOME)

GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture

GENOME er tilgjengelig på MEXC



I tillegg kan du:

- Sjekk GENOME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om GENOME på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GENOME kjøpsopplevelsen jevn og informert

GENOME Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GENOME (GENOME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GENOME (GENOME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GENOME.

Sjekk GENOMEprisprognosen nå!

GENOME (GENOME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GENOME (GENOME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GENOME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GENOME (GENOME)

Leter du etter hvordan du kjøperGENOME? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GENOME på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

GENOME til lokale valutaer

Prøv konverting

GENOME Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GENOME, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om GENOME Hvor mye er GENOME (GENOME) verdt i dag? Live GENOME prisen i USD er 0.00386 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GENOME-til-USD-pris? $ 0.00386 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GENOME til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for GENOME? Markedsverdien for GENOME er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GENOME? Den sirkulerende forsyningen av GENOME er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGENOME ? GENOME oppnådde en ATH-pris på 0.05907566283020662 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GENOME? GENOME så en ATL-pris på 0.001610492707953459 USD . Hva er handelsvolumet til GENOME? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GENOME er $ 62.11K USD . Vil GENOME gå høyere i år? GENOME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GENOME prisprognosen for en mer grundig analyse.

