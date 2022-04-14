Genopets (GENE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Genopets (GENE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Genopets (GENE) Informasjon Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet. Offisiell nettside: https://www.genopets.me/ Teknisk dokument: https://litepaper.genopets.me/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GENEtH5amGSi8kHAtQoezp1XEXwZJ8vcuePYnXdKrMYz Kjøp GENE nå!

Genopets (GENE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Genopets (GENE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 83.72M $ 83.72M $ 83.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M All-time high: $ 37.8733 $ 37.8733 $ 37.8733 All-Time Low: $ 0.010421425450671146 $ 0.010421425450671146 $ 0.010421425450671146 Nåværende pris: $ 0.01635 $ 0.01635 $ 0.01635 Lær mer om Genopets (GENE) pris

Genopets (GENE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Genopets (GENE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GENE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GENE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GENEs tokenomics, kan du utforske GENE tokenets livepris!

Genopets (GENE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GENE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GENE nå!

GENE prisforutsigelse Vil du vite hvor GENE kan være på vei? Vår GENE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GENE tokenets prisforutsigelse nå!

