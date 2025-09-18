Hva er Genopets (GENE)

Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.

Genopets Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Genopets (GENE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Genopets (GENE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Genopets.

Sjekk Genopetsprisprognosen nå!

Genopets (GENE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Genopets (GENE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GENE tokenets omfattende tokenomics nå!

Genopets Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Genopets, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Genopets Hvor mye er Genopets (GENE) verdt i dag? Live GENE prisen i USD er 0.0166 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GENE-til-USD-pris? $ 0.0166 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GENE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Genopets? Markedsverdien for GENE er $ 1.39M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GENE? Den sirkulerende forsyningen av GENE er 83.64M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGENE ? GENE oppnådde en ATH-pris på 37.78675049080499 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GENE? GENE så en ATL-pris på 0.010421425450671146 USD . Hva er handelsvolumet til GENE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GENE er $ 9.69K USD . Vil GENE gå høyere i år? GENE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GENE prisprognosen for en mer grundig analyse.

Genopets (GENE) Viktige bransjeoppdateringer

