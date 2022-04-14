Gems (GEMS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gems (GEMS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gems (GEMS) Informasjon Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects. Offisiell nettside: https://gems.vip Teknisk dokument: https://gems.vip/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc Kjøp GEMS nå!

Gems (GEMS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gems (GEMS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 121.89M $ 121.89M $ 121.89M Total forsyning: $ 838.06M $ 838.06M $ 838.06M Sirkulerende forsyning: $ 598.87M $ 598.87M $ 598.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 171.65M $ 171.65M $ 171.65M All-time high: $ 0.40001 $ 0.40001 $ 0.40001 All-Time Low: $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 Nåværende pris: $ 0.20354 $ 0.20354 $ 0.20354 Lær mer om Gems (GEMS) pris

Gems (GEMS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gems (GEMS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GEMS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GEMS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GEMSs tokenomics, kan du utforske GEMS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GEMS Interessert i å legge til Gems (GEMS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GEMS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GEMS på MEXC nå!

Gems (GEMS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GEMS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GEMS nå!

GEMS prisforutsigelse Vil du vite hvor GEMS kan være på vei? Vår GEMS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GEMS tokenets prisforutsigelse nå!

