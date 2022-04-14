Gems (GEMS) tokenomics

Gems (GEMS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Gems (GEMS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Gems (GEMS) Informasjon

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

https://gems.vip
https://gems.vip/whitepaper.pdf
https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc

Gems (GEMS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gems (GEMS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 121.89M
Total forsyning:
$ 838.06M
Sirkulerende forsyning:
$ 598.87M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 171.65M
All-time high:
$ 0.40001
All-Time Low:
$ 0.013651603284725885
Nåværende pris:
$ 0.20354
Nåværende pris:
$ 0.20354

Gems (GEMS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Gems (GEMS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet GEMS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange GEMS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår GEMSs tokenomics, kan du utforske GEMS tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

